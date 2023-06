Nuovo allenatore al Milan: si porta pure il bomber

Dalla Spagna arriva un’indiscrezione che rende instabile la posizione di Pioli come futuro tecnico del Milan: ecco il nome nuovo

Prima il rinnovo di Rafael Leao, poi l’addio di Zlatan Ibrahimovic, poi la clamorosa fine del rapporto tra Paolo Maldini, e il fido Frederic Massara, e il club rossonero. Non ci si annoia di certo in questi giorni al Milan, tanto sui campi di Milanello quanto negli uffici dirigenziali di Via Aldo Rossi.

Dopo aver incassato, indirettamente ma concretamente, una nuova iniezione di fiducia della società rossonera a margine delle spiegazioni sull’allontanamento dell’ormai ex Direttore tecnico, Stefano Pioli dovrebbe guardare al futuro con il rinnovato status di figura centrale nel progetto. Che va oltre il mero esercizio delle funzioni di allenatore. Già, dovrebbe.

Perchè intanto dalla Spagna arriva un’indiscrezione che getta più di un’ombra sulla volontà della proprietà Red Bird di proseguire col tecnico parmigiano. Secondo quanto riportato dal portale esperto di mercato ‘Todofichajes.com’, il club meneghino avrebbe mosso i primi passi nella definizione di una trattativa con un nuovo allenatore.

Uno che, quasi completato l’anno sabbatico dopo l’eccellente stagione alla guida del Valencia lo scorso anno, è stato richiamato alla base per salvare la squadra già allenata, e con risultati eccellenti, nella parentesi 2016-21. Missione compiuta. E ora viene il bello.

Bordalas in rampa di lancio: arriva col nuovo attaccante

Messo quasi ispiegabilmente alla porta dal club che poi affidò a Gennaro Gattuso il nuovo incarico di primo allenatore della squadra, José Bordalas è in attesa di conoscere il suo futuro. Dopo la salvezza ottenuta alla guida del Getafe – club che negli anni il nativo di Alicante è riuscito a portare addirittura in Europa League – l’allenatore gode ora della massima fiducia da parte dei quadri dirgenziali del club madrileno.

Peccato però che sulla scena starebbe facendo irruzione il Milan, evidentemente intenzionato ad operare una vera rivoluzione. A dispetto di quanto sbandierato ai quattro venti solo pochi giorni fa.

La figura di Bordalas piace eccome a Giorgio Furlani, l’Ad del club meneghino. Attraverso il possibile arrivo del nuovo allenatore, il Milan conta di convincere Enes Unal, il bomber turco che anche nella pur difficile stagione del Getafe si è messo in luce con 14 reti in 35 presenze, di sposare la causa rossonera.

Avendo la necessità di sostituire in attacco i vuoti lasciati da Zlatan Ibrahimovic e da Divock Origi, sicuro partente a luglio, la dirigenza del Diavolo tenta il colpaccio sul fronte offensivo. La ‘calamita’ Bordalas potrebbe essere decisiva nell’opera di corteggiamento di un calciatore che ha legittime ambizioni di grandi palcoscenici.

La vetrina della Champions, garantita dal Milan, sembra rispondere perfettamente alle sue esigenze, ma ora arriva il difficile: servono almeno 25 milioni per convincere il Getafe a cedere il turco.