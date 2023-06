Morata torna in Serie A ma non alla Juve: la destinazione

Il ritorno in Serie A dell’attaccante spagnolo, Alvaro Morata, potrebbe essere davvero vicino ma non alla Juventus.

È evidente che qualcosa non va, con Alvaro Morata e l’Atletico Madrid che sembrano volersi dividere in tutti i modi, nonostante il trentenne abbia fatto molto bene nell’ultima stagione. Le opzioni sono due: o l’attaccante ha chiesto di essere ceduto ed il club spagnolo vuole accontentarlo, oppure le ultime voci di mercato sono soltanto suggestioni che resteranno tali a lungo.

Se fosse la prima, quella esatta, i club che stanno seguendo il madrileno potranno contare su uno stato di forma assolutamente ottimo da parte dell’ex Real Madrid e per questo, puntare su un acquisto sicuro. Infatti, il classe ’92 che in Italia ci ha già giocato due volte, ha segnato quest’anno ben 15 reti in 45 partite complessive tra campionato e coppe. In Champions però, è rimasto a secco.

Juve tradita: Morata in un’altra big italiana

L’attaccante ha già vissuto due esperienze alla Juventus; dopo la prima parentesi dal 2014 al 2016, è tornato dal 2020 al 2022 e proprio la Vecchia Signora oggi ha voglia di riprenderselo.

Non sarebbe la disponibilità della punta centrale la difficoltà maggiore, anche perché dal canto suo, Morata continua a non rinnovare con scadenza attuale nel giugno 2024. E l’Atletico, per non perderlo a parametro zero nella prossima stagione, è pronto a cederlo nella prossima sessione estiva di mercato.

Il problema per i bianconeri però è la concorrenza; stando alle ultime voci, sembra che questa possa arrivare proprio dalla Serie A. Si parla da tempo di un possibile interessamento per l’ex Chelsea, da parte del Milan.

In casa rossonera, però, dopo gli addii di Maldini e Massara, c’è stata una frenata sul mercato; il Milan è in fase di rioganizzazione ed al momento non ha ancora un uomo mercato. Ma attenzione, però, alla terza incomoda.

Secondo il Corriere dello Sport infatti, anche la Roma ora starebbe seriamente pensando ad un’offerta da presentare ai Colchoneros proprio per il classe ’92 che alla Juventus ha vinto due scudetti, tre Coppa Italia e due Supercoppa Italiana. Un bel biglietto da visita per il secondo ritorno in Italia che viste le tante concorrenti, potrebbe a questo punto concretizzarsi a breve.

A Morata non dispiacerebbe, ma ci vuole l’offerta giusta, anche perché allo spagnolo non mancano di certo le proposte. Secondo fonti spagnole infatti, l’attaccante è finito nel mirino anche di alcuni club di MLS, campionato dove da luglio, giocherà anche Leo Messi.