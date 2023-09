Scelto il nuovo allenatore: firma entro settimana prossima

La stagione del club potrebbe passare tutta per qui. Dopo l’esonero degli scorsi giorni la dirigenza avrebbe infatti scelto il profilo al quale affidare la panchina.

Non si trattatava assolutamente di una decisione semplice, considerato anche il momento che sta attraversando la squadra, ma con sicurezza il club ha alla fine puntato su chi potesse dare maggiori garanzie per il proseguo di questa stagione.

La classifica al momento parla di crisi, che per fortuna non è ancora nera, ma per evitare che possa essere senza fine la dirigenza ha deciso di dare una svolta a tutto l’ambiente cambiando, forse, nel momento migliore guida tecnica. Solo col tempo potremo capire chi ha avuto ragione.

Esonero ufficiale: avviato il casting per il nuovo allenatore

Dopo un disastroso inizio di stagione la dirigenza non ha potuto fare altro che procedere all’esonero dell’allenatore. Sin da subito si è sempre però cercato di confermare la fiducia al tecnico, nei confronti del quale però la pazienza sarebbe conclusa a seguito dell’ultima sconfitta in campionato.

La classifica parla chiaro, la crisi è reale, ed è per questo che la società avrebbe cercato di dare una scossa a tutto l’ambiente esonerando l’allenatore, nella speranza che una nuova guida tecnica possa portare entusiasmo ma soprattutto cambiamento, in positivo ovviamente.

Stando dunque a quanto riportato dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, confermato l’esonero di Di Napoli ad inizio settimana, il Giugliano non avrebbe perso tempo e si sarebbe subito mosso avviando il casting per il nuovo allenatore. A quanto pare la lista della dirigenza gialloblu si sarebbe riempita di nomi importanti nel corso di questi giorni, ma alla fine la scelta del club campano potrebbe ricadere su due profili in particolare, che al momento ovviamente rappresentano essere i preferiti anche della piazza stessa.

Giugliano: due nomi per il post Di Napoli

In casa Giugliano quelli che seguiranno saranno giorni importanti dopo l’esonero di Di Napoli. Stando alle ultime notizie, infatti, il club campano dovrebbe presto scegliere il suo nuovo allenatore.

Tanti nomi sono stati accostati alla panchina delle Tigri gialloblu nel corso delle scorse ore, ma a quanto pare la dirigenza del Giugliano starebbe valutando nello specifico due profili, ovvero Pasquale Liso, reduce dall’ottima esperienza alla guida della Primavera della Juve Stabia, ed Emanuele Troise, ex Cavese e Mantova.

Al momento il Giugliano si trova al 15esimo posto a soli quattro punti, a seguito di una vittoria, un pareggio e ben cinque sconfitte. Un particolare non da poco considerato anche il fatto che fino ad ora la squadra ha messo a segno solo un gol.

Giugliano: settimana prossima la firma del nuovo allenatore

Dopo la partenza shock con Di Napoli il Giugliano si è concesso del tempo per scegliere il suo nuovo allenatore, che come detto sarà uno fra Liso e Troise. Lasciar passare troppi giorni, però, potrebbe non fare bene proprio alla squadra, ed è per questo che la dirigenza campana avrebbe intenzione di definire la questione legata alla panchina entro e non oltre settimana prossima.