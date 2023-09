Juventus, Chiesa non si allena in gruppo: il motivo

Dopo la vittoria contro il Lecce la Juventus è tornata in campo per preparare la sfida di domenica contro l’Atalanta. Un big match importante e che potrebbe segnare uno snodo decisivo di questo inizio di stagione per entrambe le compagini.

La Vecchia Signora, a questo impegno, però, potrebbe arrivarci leggermente acciaccata, considerate le notizie poco promettenti che arrivano dall’odierno allenamento mattutino svolto, come di consuetudine, alla Continassa.

Sotto la direzione di Allegri oggi erano presenti praticamente quasi tutti, eccetto quattro di loro che non si sono allenati in gruppo. Fra questi anche Federico Chiesa, la cui assenza ha però inevitabilmente preoccupato i tifosi della Juventus.

Juventus, Chiesa assente all’allenamento di oggi: il motivo

Dopo un inizio di stagione altalenante la Juventus ha intenzione di aprire un ciclo di vittorie che possa permettergli di entrare, una volta e per tutte, in corsa per lo scudetto insieme ad Inter e Milan. Farlo domenica contro l’Atalanta non sarà assolutamente semplice, considerato l’avversario, ma già contro la Lazio la formazione bianconera ha dimostrato di approcciare in maniera completamente diversa a sfide del genere.

Ovviamente per affrontare l’Atalanta Massimiliano Allegri spera di poter avere a disposizione tutti i suoi migliori effettivi, anche se all’allenamento di questa mattina mancavano all’appello ben quattro giocatori, fra i quali Federico Chiesa.

L’assenza dell’esterno della Nazionale ha immediatamente allarmato i tifosi della Juventus, considerata la sua recidività ad infortuni di qualsiasi tipo, ma il motivo di questa è stato prontamente svelato. Stando infatti a quanto riportato da TMW, è stata una scelta di “programma” quella di far lavorare a parte Federico Chiesa, anche perché ad indire questo è stato lo stesso Massimiliano Allegri che ha preferito così anche per permettere all’ex Fiorentina di scaricare un pò visto il suo costante utilizzo in quello inizio di stagione.

Juventus, non solo Chiesa: altri tre hanno lavorato a parte

Federico Chiesa non è l’unico nome pesante assente oggi nell’allenamento mattutino della Juventus. Oltre all’esterno azzurro, infatti, anche Danilo e Bremer hanno lavorato a parte per recuperare un pò dopo averle giocate praticamente tutte da questo inizio stagione.

Insieme a questi tre presenti anche Nicolò Fagioli e Moise Kean, entrambi alla ricerca della loro miglior condizione fisica.

Juventus: Vlahovic in gruppo

Mentre Federico Chiesa ed altri titolari hanno lavorato a parte per recuperare un pò dagli ultimi impegni, nel gruppo a disposizione di Massimiliano Allegri si è rivisto anche Dusan Vlahovic che ha regolarmente lavorato insieme ai compagni iniziando così a scaldare i motori in vista della sfida contro l’Atalanta. Ad oggi sono dunque pochi dubbi di formazione affliggono l’allenatore bianconero che, comunque, come suo solito, solo a ridosso della partita sceglierà chi mandare in campo dal primo minuto.