Nuovo bomber Napoli: arriva l’ex Inter

In casa partenopea si cerca un centravanti, il nome in cima alla lista vestiva nerazzurro: ecco di chi si tratta

Due dati descrivono in modo fedele l’inizio di stagione negativo del Napoli, entrambi riguardano i gol: quelli incassati e quelli segnati. Nel primo caso, la squadra azzurra è a quota 17 in 14 partite di campionato, decisamente troppo. Nel secondo è a quota 26, un bottino buono ma comunque inferiore a quelli di Inter e Roma (che hanno anche una difesa migliore), nonché lontano anni luce dalla cifra fatta registrare lo scorso anno. Messi assieme questi due dati fanno una differenza reti pari a 9, che rispecchia alla perfezione il quinto posto in classifica (Inter 26, Juventus 13, Milan 9, Roma 11).

Va da sé che il Napoli dovrà trovare le giuste soluzioni per migliorare il proprio rendimento se vuole qualificarsi alla prossima Champions League. Ciò passa dal lavoro di Walter Mazzarri sul campo, ma anche dalla sessione di mercato invernale: servono un difensore ed un attaccante. I vertici del club ne sono consapevoli ed hanno già iniziato a lavorare alla ricerca di profili in linea col progetto azzurro.

Napoli, serve un attaccante: in cima alla lista c’è un ex Inter

Tra i tanti nomi circolati negli ultimi giorni per quanto riguarda il reparto offensivo, ce n’è uno che più di tutti sembrerebbe fare al caso del Napoli. Un centravanti che oggi gioca in Serie A e che in passato ha vestito la maglia dell’Inter.

Ci riferiamo ad Andrea Pinamonti, classe 1999 attualmente in forza al Sassuolo dopo le parentesi con Frosinone, Genoa, Empoli e appunto Inter. Il giovane attaccante si è reso protagonista di un ottimo inizio di stagione, condito da 6 gol in 16 partite tra campionato e Coppa Italia. Può essere una valida alternativa per il reparto offensivo azzurro, anche considerando che il Napoli dovrà fare a meno di Victor Osimhen per circa un mese (Coppa d’Africa).

Il club campano, peraltro, vede nel bomber neroverde un profilo importante anche in ottica futura. Dunque sarebbe disposto anche a prelevarlo a titolo definitivo. Quanti milioni servirebbero? Pinamonti è valutato da Sassuolo 15 milioni di euro, cifra che Aurelio De Laurentiis vorrebbe limare leggermente, magari inserendo nell’affare una contropartita.