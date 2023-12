Cristina Buccino esplosiva: il vestito non la contiene

Il vestito fa fatica a contenere l’esplosività di Cristina Buccino: la showgirl lascia tutti senza fiato, visione da sogno

Bellissima e sensuale, Cristina Buccino è una delle showgirl più popolari ed apprezzate in Italia. Oltre ad incantare tutti come modella, Cristina si è fatta conoscere anche come influencer e ciò le ha dato parecchia visibilità, soprattutto via social.

La showgirl ci ha messo davvero pochissimo a conquistare il successo ed anche il mondo dello sport ha finito per interessarsi a lei a causa della presunta diatriba amorosa con Lucas Hernandez, difensore del Bayern Monaco, che aveva scatenato le ire della moglie Amelia de la Osa. La Buccino, però, non ha mai risposto agli attacchi ricevuti, non badando ai pettegolezzi e concentrandosi sulla sua carriera.

Ciò che più importa alla showgirl sono la sua carriera e soprattutto i suoi fan che la seguono assiduamente via social dove regala spesso scatti che lasciano di stucco. Su Instagram, dove è seguita da 3 milioni di follower, la Buccino mette in mostra tutta la sua sensualità che unita alla grande eleganza che possiede forma un qualcosa davvero di unico e l’ultimo post pubblicato funge da esempio perfetto.

Cristina Buccino incontenibile: l’outfit da sogno incanta tutti

Lo scorso giugno, Cristina Buccino ha compiuto 38 anni, ma lo scorrere inesorabile del tempo sembra non avere effetti su quello che è il suo strabiliante fascino e la cosa non può che rendere felici i fan. Attraverso Instagram, la showgirl di origini calabresi ostenta a ragione la sua bellezza e dimostra con i fatti che questa è imperitura, lasciando a bocca aperta per la sua eleganza e la sua sensualità.

La Buccino è maestra nel creare il giusto mix tra eleganza e sensualità senza mai essere volgare e l’ennesima conferma l’ha data nell’ultimo update pubblicato. La modella ha indossato un abito rosso elegantissimo assieme ad una pelliccia, ma essendo aderente fa fatica a contenere la sua esplosività ed il lato A viene messo subito in gran risalto.

Di solito, nei suoi post la Buccino veste spesso di nero, ma anche il rosso le dona in maniera perfetta e gli scatti hanno incantato tutti come se la showgirl avesse lanciato una magia. Un outfit davvero da sogno quello scelto dalla Buccino che ancora una volta ha confermato quanto meriti di essere riconosciuta come una delle donne più belle d’Italia e non solo.

Tra i commenti sotto il suo post, che ha conquistato tantissimi like tra cui quello del giocatore azzurro Marco Verratti, anche utenti stranieri hanno sottolineato il suo fascino, facendo capire come la Buccino si stia facendo conoscere in tutto il mondo. E questo non può che essere un vanto tanto per la showgirl quanto per il nostro paese.