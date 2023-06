Mbappé, clamorosa decisione: l’annuncio è di poco fa

Il PSG sta perdendo pezzi e ora anche Kylian Mbappé preoccupa il club parigino: la decisione ha spiazzato tutti.

Il Paris Saint-Germain è stato quest’anno molto criticato. Nonostante i grandi campioni che ha in squadra non è riuscito ad andare oltre gli ottavi di finale in Champions League e ha vinto con un solo punto di vantaggio sul Lens la Ligue 1.

Tante sono state le contestazioni da parte dei tifosi fortemente insoddisfatti. E man mano la squadra sta perdendo pezzi. A questo proposito ha stupito l’ultima decisione presa da Kylian Mbappé. Ecco cosa sta succedendo.

Il Paris Saint-Germain non può permettersi ancora di sbagliare. In primis per gli ingenti investimenti fatti dalla società sul mercato per portare in squadra i grandi campioni. Ma poi anche per i tifosi che iniziano ad essere irritati per i numerosi passi falsi fatti dal club nonostante gli ottimi nomi in rosa.

C’è, ora come ora, da rifondare. Partendo dalla panchina, visto che Christophe Galtier non sarà più l’allenatore. E poi arrivando alla rosa, visto che molti giocatori stanno dicendo addio. A partire dal Lionel Messi che non ha soddisfatto le alte aspettative. Il colpo di scena più grande, però, riguarda Kylian Mbappé, colui che è sempre stato considerato dai vertici il giocatore imprescindibile.

PSG-Mbappé, colpo di scena e lettera d’addio: il giocatore può partire già molto presto

Per il PSG si prospetta un’estate molto lunga. Diversi saranno gli addii, ma uno più di tutti preoccupa proprietà e tifosi. Perché Kylian Mbappé, secondo ‘L’Equipe’, avrebbe scritto una lettera ufficiale al Paris Saint-Germain in cui ha comunicato la sua intenzione di non rinnovare automaticamente il contratto fino al 2025, come previsto da una clausola al momento del prolungamento avvenuto lo scorso anno. Insomma, un fulmine a ciel sereno per i parigini.

Il contratto del giocatore andrà così in scadenza al 2024 e il PSG si ritrova nella stessa situazione dello scorso anno. A dover evitare a tutti i costi di perderlo a parametro zero, visto il valore enorme del suo cartellino. Per questo motivo, Mbappé potrebbe dire addio alla Francia già in questo mercato estivo che si sta avvicinando sempre più rapidamente.

Alla finestra c’è di nuovo il Real Madrid, su tutti, che non ha mai fatto mistero sull’intenzione di volerlo in rosa. Il club spagnolo si giocherà perciò il tutto per tutto per avere in squadra il fenomeno francese, a disposizione già per la stagione 2023/24.

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha poi spiegato come, al contempo, non abbia chiesto al club transalpino una cessione immediata in estate tantomeno di potersi trasferire a Madrid.