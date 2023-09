Offerta irrinunciabile: assalto Inter, ora firma un nuovo contratto

L’Inter ha iniziato questa stagione con l’obiettivo di vincere lo Scudetto: c’è un nuovo assalto al campione nerazzurro.

Il calciomercato non è mai fermo, neppure quando la stagione è iniziata e sembrano essersi placate le voci sul futuro. I campioni sono sempre sotto controllo e sotto l’occhio vigile e attento dei top club europei e ormai anche dei club dell’Arabia Saudita. Anche per la squadra milanese i fari sono sempre accesi sul mercato, con Marotta e Ausilio molto attenti a quello che può succedere.

La situazione si sta già riscaldando per alcuni campioni dell’Inter che sono finiti nel mirino dei top club e c’è forte pressing per fargli firmare subito.

Inter, ansia per il futuro: lo vogliono tutti

L’Inter ha iniziato benissimo questa stagione e il futuro dei nerazzurri sembra molto roseo. La squadra di Simone Inzaghi ha finito alla grande la scorsa stagione, pur non vincendo la Champions League, e ha iniziato questa annata nel migliore dei modi. Sempre nel segno dei suoi migliori calciatori che piacciono alle grandi d’Europa e non solo.

In estate ci sono stati tanti assalti per i calciatori migliori dell’Inter ma la società ha saputo respingere tutto al mittente senza cadere nella “trappola” economica.

L’Inter resta in ansia per il futuro, visto che squadre come il Real Madrid e il Chelsea continuano il forte pressing.

Inter, si lavora al rinnovo di Lautaro Martinez

L’Inter si gode l’esplosione definitiva di Lautaro Martinez. Il ‘Toro’ argentino ha fatto passi da gigante nelle ultime stagioni e ora è arrivato al momento della consacrazione definitiva. Si è imposto come uno dei migliori attaccanti del panorama mondiale e i nerazzurri non vogliono perderlo per nessuna cifra al mondo.

Per questo motivo l’Inter ha intenzione di avviare i contatti per il rinnovo di Lautaro Martinez. Il bomber argentino è anche il capitano e l’uomo simbolo degli ultimi anni, nonché legatissimo alla causa.

Secondo La Gazzetta dello Sport, presto Inter e Lautaro Martinez parleranno del suo contratto. L’argentino è pronto a legarsi “per sempre” ai colori nerazzurri e la società è pronta a respingere tutte le offerte che potrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi.

Rinnovo Lautaro Martinez: le possibili cifre

Lautaro Martinez firma il rinnovo con l’Inter? Il bomber argentino è certamente la punta di diamante della società nerazzurra che vuole custodire a lungo il suo talento. Ad oggi guadagna 6 milioni di euro netti a stagione, con un accordo in scadenza nel 2026.

Il nuovo contratto di Lautaro Martinez potrebbe prevedere la firma fino al 2028, con un ingaggio da 8 milioni a stagione più bonus. Una cifra importantissima per le casse nerazzurre che garantirebbe piena fiducia al ‘Toro’ anche per il futuro.