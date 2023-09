Spacco esagerato: Elodie toglie il fiato, visione piccante

Spacco esagerato per Elodie: la cantante toglie il fiato e regala ai fan una visione davvero piccante.

Fattasi notare per essere arrivata seconda ad Amici di Maria De Filippi nel 2016 e consacratasi al Festival nel 2017, Elodie è oggi una delle cantanti ed attrice più apprezzate in Italia.

Originaria di Roma, Elodie ha ricevuto quest’anno un riconoscimento importante da parte della famosa rivista nostrana Forbes che l’ha inserita tra le cento donne di successo in Italia. Un riconoscimento che premia gli sforzi della cantante che continua a farsi strada non solo per il suo talento e per le sue doti canore, ma anche per il suo irresistibile fascino che sta conquistando sempre più persone.

Di recente, però, ci sono state molte critiche nei suoi confronti per aver lanciato il suo nuovo singolo A Fari Spenti mostrandosi completamente nuda, a cui Elodie ha risposto pubblicando foto osé di uomini che hanno fatto lo stesso, mostrando la sua solita personalità. La cantante non vuole cambiare il suo modo di essere, i suoi fan hanno apprezzato ed è per loro che Elodie sarà sempre la stessa, senza pensare alle critiche.

E nella giornata di lunedì, la cantante si è mostrata ancora più rovente indossando un outfit che ha letteralmente tolto il fiato ai suoi fan per i CNMI Sustainable Fashion Awards 2023, tenutisi presso il Teatro della Scala di Milano.

Elodie più piccante che mai: spacco esagerato e visione mozzafiato

A Milano sono giorni di grande fermento considerato che si è tenuta in questi giorni la Milano Fashion Week e tante celebrità sia italiane che straniere vi hanno preso parte per la gioia di tanti fan che hanno potuto vedere i propri idoli da vicino. Lunedì presso il Teatro della Scala si sono tenuti i CNMI Sustainable Fashion Awards che hanno chiuso degnamente la Milano Fashion Week di quest’anno ed anche Elodie vi ha preso parte.

La cantante ed attrice romana, ancora una volta, ha attirato l’attenzione su di sé indossando uno outfit che ha regalato una visione da togliere il fiato. L’abito, griffato Maison Valentino, ha messo in evidenza uno spacco davvero esagerato che ha fatto sognare i fan, scoprendo in maniera sensuale la gamba sinistra della cantante e stuzzicando non poco la fantasia.

A dare un maggiore slancio di sensualità ad Elodie sono stati i suoi eleganti e grandi tacchi che pure rubano l’occhio e meritano una menzione speciale. La cantante ha pubblicato le foto della serata sul suo profilo Instagram e, come era lecito aspettarsi, il post ha avuto grande successo, raccogliendo più di 95 mila like in sole 24 ore, così come tantissimi sono stati i commenti degli utenti.

In molti hanno sottolineato la perfezione della cantante, mentre altri hanno solamente lasciato l’emoji di un cuore, segno di essersi innamorati davanti a questa visione sensuale e piccante.