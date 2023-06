Offerta alla Juve per Vlahovic: prendere o lasciare

Con la stagione oramai giunta al termine, la Juventus inizia a programmare il futuro. Chi può lasciare è Dusan Vlahovic, al centro di numerose voci di mercato.

Vlahovic ha faticato e non poco in questa stagione, che lo ha visto realizzare quattordici reti e fornire quattro assist in 42 partite disputate tra campionato e coppe. Oltre a questo, c’è anche il discorso legato al rapporto non idilliaco con Massimiliano Allegri, che potrebbero indurre lo stesso calciatore a chiedere la cessione.

La stagione negativa disputata ha portato l’ex attaccante della Fiorentina ad essere spesso criticato dal popolo bianconero, convinto che nella testa del calciatore ci sia la volontà di cambiare aria. Vista la situazione, diverse società si sono mosse per cercare di capire le richieste del club.

Considerato il grande investimento fatto per acquistarlo dalla Fiorentina nel gennaio 2022 per circa 80 milioni di euro, la ‘Vecchia Signora’ non è intenzionata a svendere il calciatore. A tal proposito, uno dei più grandi top club europei è pronto a presentare una proposta che la società bianconera dovrà decidere se accettare.

Il Bayer affonda per Vlahovic, offerta pronta: La Juventus riflette

Il Bayern Monaco vuole rinforzare il proprio reparto avanzato nel prossimo calciomercato estivo, vista l’assenza di un vero numero nove dopo l’addio di Robert Lewandowski approdato al Barcellona.

Proprio per questo motivo avanza sempre di più Dusan Vlahovic, stimato e non poco dal tecnico Thomas Tuchel. La dirigenza del club tedesco è pronta a presentare la prima offerta alla società bianconera. La proposta che il Bayern è pronto a mettere sul piatto è di circa 60 milioni, non esattamente la cifra richiesta dalla Juventus ma che potrebbe comunque decidere di accettare.

A favorire il buon esito della trattativa è anche l’ottimo rapporto in essere tra i due club dopo l’affare de Ligt della scorsa estate. Trovare un accordo con l’entourage del classe 2000 non è un problema per i bavaresi, che sono pronti ad offrire un contratto importante al giovane attaccante serbo, oltre che alle chiavi dell’attacco per il presente e per il futuro.

Dusan Vlahovic accetterebbe di buon grado la destinazione, anche per provare un’avventura in un nuovo campionato. Per il serbo la permanenza in bianconero pare giunta ai titoli di coda, con il Bayern pronto a volare in quel di Torino per trattare ufficialmente con il club bianconero.