Monza: Palladino racconta la verità sul Papu Gomez

Il Monza di Palladino torna alla vittoria e riesce a mettere a referto anche la rete di Colombo che ora sembra essersi sbloccato.

Monza: le dichiarazioni di Palladino

Dopo Sassuolo Monza arrivano le parole di Raffaele Palladino a Dazn:

“Oggi abbiamo affrontato una squadra forte che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo su errori nostri. Devo fare i complimenti al nostro grande portiere, ci ha tenuto in piedi nel primo tempo e va dato grande merito a lui. Nel secondo tempo abbiamo avuto una reazione diversa.

Dedichiamo la partita vinta al nostro presidente per il suo compleanno. Dovevo portare Gomez solo in panchina e invece da grande uomo si è messo a disposizione e ci ha dato una mano nell’uscire da certe situazioni. Ora vogliamo provare a dargli la condizione fisica. Colombo doveva solo sbloccarsi per le prestazioni che ha fatto”.