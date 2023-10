Chelsea: esonero Pochettino, il sostituto torna in panchina

Non una bella situazione quella che vive il Chelsea da qualche anno a questa parte. Perché il club inglese continua a dover affrontare periodi difficili che non sembrano avere fine, ora rischia anche Pochettino.

E’ un momento veramente particolare storico per una delle squadre più titolate al mondo e che in Premier League si è resta protagonista per tutta la propria storia con stagioni secolari.

Anche quest’anno il Chelsea non sembra partito bene, nonostante siano arrivati tanti altri nuovi investimenti e in panchina sia arrivato un allenatore di un certo livello che però non sta raccogliendo i frutti sperati in questo inizio.

Chelsea: Pochettino rischia l’esonero

Il Chelsea quest’anno non parteciperà alle coppe europee dopo il deludente campionato della passata stagione. Ma le cose quest’anno sembrano essere andate anche peggio. Infatti, ci sono degli aggiornamenti che riguardano il futuro di Pochettino che è già a rischio esonero per quello che è venuto fuori nei primi mesi sulla panchina dei Blues.

L’allenatore del Chelsea ha ottenuto soltanto 5 punti in 6 giornate e la squadra al momento è lontanissima dalla zona alta con un 15esimo posto che inizia a preoccupare. Perché la società si aspettava tutto un altro tipo di inizio dalla squadra londinese che ora dovrà affrontare al meglio le prossime due partite per uscire da questa situazione.

Chelsea: esonero Pochettino, la scelta del club

Alla settima giornata arriva la vittoria nel Derby col Fulham per il Chelsea con Pochettino che però non è salvo da questa situazione di rischio. Perché sarà decisiva da vincere la prossima partita contro il Burnley prima della sosta Nazionali oppure c’è il serio rischio esonero per l’allenatore.

Senza altre vittore inizierà ad essere in serio dubbio il futuro di Pochettino che può essere esonerato dal Chelsea per fare spazio ad un nuovo allenatore. La società cercherà di valutare l’operato del tecnico al meglio per poi capire come andrà a finire.

Nuovo allenatore Chelsea: il sostituto di Pochettino

Dopo la sosta poi ci sarà la sfida decisiva con il Derby contro l’Arsenal e senza un risultato utili allora sarà possibile che arrivi l’esonero di Pochettino dal Chelsea per fare spazio al suo sostituto. Il club può pensare di affidare la panchina a Zidane o Conte, i due migliori allenatori in circolazione al momento senza contratto e pronti a tornare in panchina il prima possibile.