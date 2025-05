Grealish sbarca in Serie A: niente Napoli, obiettivo Scudetto

In maniera del tutto inattesa Jack Grealish potrebbe seriamente salutare il Manchester City per sbarcare in Serie A. Niente Napoli, che pure era stato accostato all’inglese, ed obiettivo Scudetto. Andiamo a vedere le ultime.

Siamo al cospetto di un calciatore dal talento enorme e dalle qualità del tutto fuori dal comune, che nel suo percorso al Manchester City ha pagato in maniera esponenziale la cifra choc che i Citizens hanno versato nelle casse dell’Aston Villa per assicurarsene le prestazioni. Ben 117,5 milioni di euro. In Premier League quest’anno ha giocato davvero con il contagocce dal momento che ha perso posizioni nelle gerarchie di Pep Guardiola e proprio per questo motivo a fine anno potrebbe seriamente salutare.

Nelle scorse settimane al calciatore è stato accostato il nome del Napoli, che si sta muovendo sulle tracce soprattutto del suo capitano, vale a dire Kevin De Bruyne. Anche lui destinato a dire addio al Manchester City. Per il numero 10 inglese, però, potrebbero seriamente spalancarsi le porte della Serie A, ma con una destinazione nuova e del tutto sorprendente. L’obiettivo di questo club è quello di puntare in maniera decisa allo Scudetto e con lui sognare potrebbe essere davvero possibile. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Jack Grealish sbarca in Serie A: destinazione a sorpresa per lui

Da quando è arrivato al Manchester City, infatti, Jack Grealish ha collezionato 156 presenze, condite da 17 gol e 23 assist. Ci si aspettava sicuramente di più in quattro anni, e per questo alla fine le strade potrebbero seriamente dividersi al termine di questa stagione tribolata sicuramente a livello individuale, oltre che di squadra. In tal senso, stando a quanto raccontato da Fichajes.net, nel futuro di Grealish ci potrebbe seriamente essere il Milan, che vorrebbe affidare a lui il progetto di rinascita.

San Siro, per il calore della piazza, potrebbe essere l’ambiente ideale per il fantasista britannico per riprendersi e dimostrare una volta di più quello che è il suo valore. Insomma, attenzione a questa opzione nel suo futuro, dal momento che si tratterebbe di una destinazione che Grealish non potrebbe non prendere seriamente in considerazione. L’ostacolo è rappresentato senza ombra di dubbio dall’ingaggio che il calciatore percepisce al Manchester City.

A prescindere della sua destinazione, però, il fantasista sa di dover abbassare in maniera importante le richieste in termini di stipendio dal momento che nessun club può pensare di spingersi tanto in là. E per questo il Milan resta in corsa. Si attendono sviluppi da questo punto di vista. Attenzione a questo nome nel futuro dei rossoneri.