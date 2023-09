Svolta in panchina: si cambia, pronto il sostituto

In panchina la svolta sembra essere molto vicina: nelle prossime settimane in questo senso potrebbero esserci delle importanti novità.

Le squadre sono al lavoro per cercare di trovare le giuste quadrature per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati e diciamo che per molti club si guarda anche con attenzione al futuro per avere delle certezze.

Futuro che potrebbe essere con un allenatore diverso per una big. Secondo quanto riferito da calciomercato.it, la società sta riflettendo se continuare con il proprio tecnico oppure aprire la strada ad un nuovo ciclo. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte da parte dello stesso club.

Svolta in panchina: ecco chi sarà il nuovo allenatore

Per il momento non si hanno certezze considerando che siamo ancora in piena stagione e può succedere di tutto. Ma la strada potrebbe essere già segnata e nelle prossime settimane sono attese delle novità molto importanti in questo senso. Naturalmente molto dipenderà dai risultati di questa stagione anche perché non possiamo escludere la possibilità di un cambio sin da subito. Vedremo quello che accadrà e quali saranno le decisioni della stessa proprietà.

Stando alle ultime indiscrezioni, però, il Real Madrid sembra ormai quasi certo di doversi separare con Ancelotti considerando l’offerta del Brasile e il ciclo finito. Nelle ultime ore Perez ha messo nel mirino Alguacil, tecnico che sta facendo molto bene con la Real Sociedad. Sono diverse le squadre che lo hanno messo nel mirino, ma una chiamata dei Blancos potrebbe essere quella decisiva. Si tratta di una opzione da seguire con attenzione nelle prossime settimane.

Per il momento la discussione dovrebbe entrare nel vivo solamente in estate, ma molto dipenderà anche dai risultati e non possiamo escludere una accelerazione improvvisa se Ancelotti dovesse deludere. Ma si tratta di una opzione molto remota considerando che il Real Madrid e il tecnico italiano vanno d’amore e d’accordo.

Il nome nuovo per la panchina del Real Madrid è quello di Alguacil. Si tratta di un profilo emergente e che sta piacendo a molte squadre. Per il momento è naturalmente una indiscrezione e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e capire se ci sarà questo avvicendamento in panchina.