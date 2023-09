Ribaltone Inter: adesso arriva la firma!

Ribaltone in casa Inter: adesso arriva la firma per l’asso, i tifosi sono felicissimi di quest’affare che può concludersi a breve

In casa Inter può arrivare la firma inaspettata: un vero e proprio ribaltone in casa nerazzurra rispetto a quanto si vociferava di recente con il calciatore pronto a cambiare aria, lontano da Milano.

Il calciomercato è come sempre imprevedibile, non puoi mai sapere come andrà a finire. Le situazioni possono cambiare da un momento all’altro, come può dimostrare anche questa vicenda.

Denzel Dumfries, terzino olandese dell’Inter, era dato tra i possibili partenti sin dall’estate scorsa. Nelle ultime sessioni veniva sempre indicato come il calciatore sacrificabile dalla dirigenza nerazzurra per fare cassa.

Proprio l’esterno destro, pur essendo un pezzo da novanta della squadra di Inzaghi a cui l’allenatore non rinuncerebbe mai nella propria rosa, era considerato il classico giocatore di categoria superiore pronto ad essere messo sul mercato per monetizzare. Insomma il più sacrificabile tra i big, quelli che portano ossigeno nelle casse societarie.

Ribaltone Inter, può arrivare il rinnovo di Dumfries

L’olandese alla fine è rimasto, sebbene Inzaghi continui ad alternare i suoi esterni. Proprio questo è stato uno dei motivi per il quale il giocatore si era interrogato a sua volta sul proprio futuro: per l’Inter era l’asso sacrificabile, ma anche all’esterno più di qualche dubbio sulla permanenza era venuto. Tutto risolto, ora.

E secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, viste le sue ultime prestazioni, l’Inter starebbe pensando di rinnovare il contratto a Dumfries già nelle prossime settimane. Se ne discute. Quello attuale scade nel 2025, ma la dirigenza è già al lavoro per un nuovo prolungamento. Alla faccia del giocatore sacrificabile e messo sul mercato. La firma potrebbe arrivare a breve, la situazione è in evoluzione giorno dopo giorno.

Dunque alla fine l’olandese può continuare la sua avventura in nerazzurro (dove arrivò nell’estate 2021 insieme ad Inzaghi) ancora a lungo, forte anche di una grande forma in questa prima parte di stagione che già l’ha visto andare in rete. Oltre ad essere protagonista con la maglia dell’Olanda. La società meneghina è al lavoro per cercare di concludere l’affare appena possibile, ulteriori sviluppi della vicenda sono attesi a breve.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI! Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI