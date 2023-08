Paredes al Foggia: il retroscena ha del clamoroso

La Roma riabbraccia Leandro Paredes ma sbuca un clamoroso retroscena sul suo possibile trasferimento al Foggia

Leandro Paredes è ritornato a Roma, la città che l’aveva già accolto nel 2015. Tuttavia, in questi giorni un interessante retroscena è trapelato in merito al suo possibile trasferimento a Foggia.

Mancano solamente pochi giorni alla chiusura della sessione estiva di calciomercato. Sono, dunque, ore fatidiche per i team alla ricerca di giocatori in grado di rinforzare il proprio organico. In particolare, l’impegno di Belotti, che ha segnato due gol nella prima giornata, non è bastato alla Roma per trionfare. I giallorossi hanno bisogno di un giocatore che possa essere una buona alternativa al Gallo- vista l’assenza di Abraham, a causa di un infortunio che lo terrà lontano dal campo almeno fino a febbraio 2024- e i tanti impegni che dovrà affrontare la squadra, che ha strappato un biglietto per la fase ai giorni dell’Europa League col sesto posto in campionato.

Mourinho attende un rinforzo ma nel frattempo il mercato è tutt’altro che fermo. Thiago Pinto ha già messo a segno dei colpi: gli scorsi giorni sono sbarcati nella capitale Leo Paredes e Renato Sanches. Nel corso della prima gara della stagione i due sono subentrati dalla panchina ed hanno dato disputato una buona partita.

Paredes, il tecnico punta all’argentino ma la Roma fa scudo: il retroscena

Ottimo l’impatto di Paredes sulla nuova Roma. In particolare l’argentino si è rivelato fondamentale per il secondo gol del Gallo che ha permesso alla Roma di riportare la gara in situazione di parità. Un ritorno accolto, dunque, con gioia dai tifosi. Tuttavia, non tutti conosceranno il retroscena dietro il suo possibile trasferimento a Foggia.

Il primo club europeo a dare fiducia a Leandro Paredes è stato il Chievo Verona. Il calciatore è giunto in Italia nel 2014, in prestito dal Boca Juniors, ma al termine della stagione si è aperto per lui un nuovo percorso. Il cartellino del giocatore è stato infatti acquistato dalla Roma, con la quale ha collezionato maggiori presenze e dunque visibilità.

Nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il tecnico Roberto De Zerbi, oggi alla guida del Brighton, ha rivelato un interessate retroscena. Difatti, il lombardo avrebbe voluto allenare l’argentino: “Quando ero al Foggia chiamai la Roma per Paredes, appena arrivato, giovanissimo. Risposta? Mi sa che hai puntato troppo in alto…”. Un desiderio che non si è realizzato nemmeno ora a distanza di anni: “Non l’ho preso oggi perché mi servono altre caratteristiche a Brighton”.