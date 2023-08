Calciomercato: accordo con De Paul, stipendio record

Il calciomercato estivo può essere decisivo per il futuro di Rodrigo De Paul che è pronto a lasciare l’Atletico Madrid che non lo considera più importante.

Bisognerà poi aspettare le prossime ore per capire che tipo di operazione si chiuderà in queste ore. Perché il giocatore sta pensando ora di avviare le pratiche per la nuova fimra.

Da un momento all’altri si può chiudere l’accordo per il giocatore. Ci sono delle novità riguardo l’argentino dove andrà a giocare la prossima stagione.

Serie A: De Paul via dall’Atletico Madrid

Non c’è più niente da fare, De Paul andrà via dall’Atletico Madrid e si spera che si possa chiudere tutto in questa finestra di mercato. Perché ora l’argentino vuole continuare a vincere e convincere per un prossimo anno di grande aspettative e ha per questo provato a decidere con calma quello che sarà il suo futuro.

Perché il giocatore ora si è rassegnato e sa bene che non può più restare in queste condizioni. Ecco che allora tra la Serie A e l’occasione De Paul si è inserito un top club che sta facendo di tutto per chiudere il suo accordo e portarlo direttamente in Arabia.

Calciomercato: l’Al Ahli convince De Paul?

L’Al Ahli tenta Rodrigo De Paul: primi sondaggi con l’Atletico Madrid per chiudere il trasferimento del giocatore argentino. Ora bisognerà capire se il club saudita riuscirà a convincere il club spagnolo che per far partire il giocatore chiede una cifra di almeno 40 milioni di euro.

Dall’altra parte c’è poi la saggezza e la conoscenza di alcuni giocatori che hanno deciso di rifiutare determinate proposte importanti dall’Arabia Saudita, ma per De Paul non ptorebbe essere così. Infatti, ora si deve capire anche che tipo di cifra riuscirà a portare avanti il club e come convincere il giocatore con il maxi stipendio.

Calciomercato Serie A: De Paul pronto al trasferimento

Il calciomercato può portare Rodrigo De Paul a tornare in Serie A. Perché ci sono delle sensazioni riguardo quello che accadrà da un momento alla stagione italiana. Perché sempre in Serie A potrebbe esserci una nuova squadra pronta a comprarlo dopo che si è fatta sotto in Spagna per riprenderlo. Si tratta di Roma, Inter, Milan, Fiorentina e Juventus.

Proprio queste grandi squadre hanno provato a chiudere il trasferimento di Rodrigo de Paul che è pronto a dire addio. E’ questa la situazione che si è venuta a creare proprio in queste ore e che cambierebbe tutto. Il giocatore però ha voglia di giocare in un campionato ancora competitivo.