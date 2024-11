Patto segreto con Bagnaia: Marquez spiazza tutti

Archiviato il Mondiale 2024 col trionfo di Jorge Martin in sella alla Ducati clienti, i due futuri compagni di team uniscono le loro forze

È finita come in parecchi avevano pronosticato potesse terminare, e parlando ben prima dell’ultima gara di Barcellona, quella in cui Pecco Bagnaia era chiamato ad un’impresa che non sarebbe dipesa – e non lo è stata – solo dalla sua vittoria in pista.

Dovendo recuperare uno svantaggio di 24 punti in classifica, diventati poi 19 dopo la gara sprint di sabato, il centauro piemontese avrebbe di fatto dovuto sperare in una gara disastrosa del rivale Jorge Martìn, leader del Mondiale, per poter coronare il sogno di un tris iridato sfumato dopo la corsa della domenica.

Pecco ha fatto il suo, comandando con autorità la corsa svoltasi in via eccezionale in Catalogna per via del disastro climatico che ha colpito tutta la zona di Valencia nelle scorse settimane. In sella alla sua Desmosedici GP24, Bagnaia ha vinto la gara davanti a Marc Marquez, suo futuro compagno nel box Lenovo, e proprio al pilota madrileno, piazzatosi terzo: è stato sufficiente arrivare al gradino più basso del podio per festeggiare un titolo mondiale che ha un significato enorme per due motivi.

Primo, ‘Martinator‘ ha spezzato l’egemonia delle Ducati ufficiali trionfando con il suo team, la Prima Pramac Racing, che dall’anno prossimo non utilizzerà le moto della casa di Borgo Panigale per il campionato. Secondo, Martìn – in ballo per mesi per ottenere una promozione in sella al team Factory di Ducati per il 2025, salvo poi dover subire la scelta dei vertici italiani di affidarsi al ‘Cabroncito‘ – ha mostrato a tutti il suo valore. ‘Vendicandosi’ in qualche modo della decisione presa lo scorso giugno da Domenicali, l’Ad di Ducati Corse.

Marquez e Bagnaia: la strana alleanza per tornare a vincere

Proprio il trionfo del pilota spagnolo nel campionato del mondo appena concluso – una vittoria che, come detto, era nell’aria già dopo il penultimo Gp dell’anno – avrebbe in qualche modo convinto Marquez a stringere una sorta di patto con l’italiano suo futuro compagno nel box Ducati.

Come riportato dal portale ‘Donbalon.com‘ infatti, la priorità in casa Ducati è ora quella di riportare un pilota del team ufficiale sulla vetta del mondo. Che sia Pecco o Marc, poco importa. Certo, la questione non è indifferente per i due prossimi rivali, come abbondantemente scritto dalla stampa nei mesi trascorsi dall’annuncio ufficiale sulla nuova moto affidata all’otto volte campione del mondo di Cervera. Lo stesso Marquez però sembra voler entrare in punta di piedi nell’universo Ducati, come dimostrano le dichiarazioni rilasciate alla testata sopracitata.

“Con Pecco dobbiamo avere un buon rapporto professionale, nell’interesse della nostra squadra. Lui sarà la mia guida“, ha detto Marquez proiettandosi già all’anno prossimo. In molti continuano a sostenere che in pista la battaglia tra i due sarà aspra, senza esclusione di colpi. Soprattutto per l’incredibile fame di vittorie dello spagnolo. Pecco ha già dimostrato, nella battaglia durata tutto l’anno con Martìn, di non esser capace, nemmeno volendo, di scorrettezze in pista. L’auspicio è che questo comportamento esemplare sia fatto proprio anche dal rivale…