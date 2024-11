Moise Kean tradisce la Fiorentina: subito un altro top club in Serie A

Il nuovo idolo del campionato si chiama Moise Kean: l’attaccante della Fiorentina ha fatto colpo e ora lo vogliono le big.

C’è un pizzico di rammarico in casa Juventus dovuto alle grandi prestazioni offerta da alcuni suoi recenti ex calciatori. Nicolò Rovella, passato alla Lazio, e Moise Kean, finito alla Fiorentina, stanno dando grande prova di sé al punto da essere anche riusciti a conquistare un posto nella nuova Nazionale allenata da Luciano Spalletti.

Alla Juventus non sono mai sembrati dentro al progetto ma oggi stanno dimostrando di poter essere non solo dei validi elementi per il campionato italiano, ma bensì dei giocatori di caratura internazionale. Se il centrocampista ha giurato amore e fedeltà ai biancocelesti, l’attaccante potrebbe invece fare nuovamente le valigie e accasarsi in una big.

Alla Fiorentina il classe 2000 sta riscoprendo sé stesso, merito anche di mister Raffaele Palladino che ha saputo ritagliargli un ruolo su misura. Oggi Kean non è solo il fulcro del gioco della viola ma uno degli attaccanti più prolifici della Serie A: non a caso è secondo, nella classifica marcatori, con 8 goal realizzati.

Calciomercato Serie A, colpo Kean: è derby di mercato

Insomma, numeri e prestazioni che stanno facendo stropicciare gli occhi ai grandi club del campionato. In Serie A sono infatti rimasti stregati un po’ tutti dalle recenti prestazioni di Kean al punto che qualcuno si starebbe addirittura preparando per strapparlo alla compagine toscana. Nuovo derby di calciomercato in vista per Milan e Inter che vorrebbero dare una maglia al centravanti azzurro.

Dopo una carriera trascorsa in giro per il continente, oltre al campionato italiano ha già giocato in Ligue 1 con il Paris Saint Germain e in Premier League con l’Everton, a Kean farebbe bene trovare un po’ di stabilità e quindi godersi la Fiorentina. Tuttavia, davanti ad una chiamata illustre dire di no potrebbe risultare particolarmente difficile. Ecco perché se Inter o Milan dovessero farsi avanti per la viola riuscire a trattenerlo potrebbe essere quasi impossibile.

Appena qualche mese fa, era la scorsa estate, Kean si è trasferito dalla Juventus alla Fiorentina per soli 13 milioni di euro. Oggi ne vale almeno il doppio se non persino qualcosa di più, c’è chi parla di 30 milioni. La cosa certa è che a gennaio non si muoverà. Tuttavia, se le cose dovessero continuare così, durante l’estate del 2025 potrebbe partire l’assalto.