Calciomercato: svolta Nico Paz, accordo ad un passo

L’argentino continua ad essere al centro di diverse voci in vista della prossima estate. E dalla Spagna è arrivata una notizia molto importante

Le strade del Como e di Nico Paz potrebbero separarsi al termine della stagione. Nonostante la forte volontà dei lariani di trattenere il talento argentino, le parole di Fabregas sembrano confermare come ci potrebbe essere delle novità sorprendenti. L’ex Real Madrid continua ad essere nel mirino di diverse squadre e dalla Spagna ci sono delle novità molto importanti per quanto riguarda il giocatore.

Secondo le informazioni di AS, il futuro di Nico Paz è praticamente deciso e presto sono attese delle novità importanti. La certezza sembra essere rappresentata dal fatto che lascerà il Como al termine della stagione. Subito dopo ci si siederà ad un tavolo per trovare la migliore soluzione per la sua carriera. E dalla Spagna è arrivato un annuncio su dove giocherà il classe 2004 la prossima estate.

Mercato: novità Nico Paz, arriva la decisione

Inter, Napoli e Juventus sono le squadre da tempo su Nico Paz. L’argentino non ha ancora sciolto le riserve, ma ci sono delle novità molto importanti. Dalla Spagna si sono soffermati sul futuro del giocatore e presto dovrebbero addirittura gli annunci ufficiali da parte dello stesso club.

Stando alle indiscrezioni di AS, Xabi Alonso starebbe pensando di puntare sin da subito su Nico Paz e per questo motivo un riscatto nel prossimo calciomercato è da tenere in considerazione. Il diritto di riacquisto si aggira intorno agli 8 miliari e il Real Madrid potrebbe esercitarlo sin da subito senza dover aspettare la prossima stagione. Una scelta che cambierebbe in linea definitiva il futuro del giocatore considerato che gli spagnoli non hanno alcuna intenzione di privarsi dell’argentino. Per questo motivo la sua esperienza nel nostro campionato potrebbe essere definitivamente agli sgoccioli.

Naturalmente fino a quando non si hanno delle ufficialità tutto può succedere. In casa Inter si continua a seguire con attenzione Nico Paz in ottica calciomercato estivo, ma il Real Madrid ha voglia di riscattare il giocatore per tenerlo in rosa.

Nico Paz verso il Real Madrid

Nico Paz potrebbe ritornare al Real Madrid già nel prossimo calciomercato. Al momento è una semplice notizia che circola in Spagna, ma che non ha conferme ufficiali.

La decisione finale spetterà direttamente a Xabi Alonso e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane per quanto riguarda il futuro di Nico Paz.