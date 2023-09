Pereyra torna in Serie A da svincolato: accordo raggiunto

Dopo giorni intensi di trattative il club è finalmente riuscito a strappare il sì per il ritorno in Serie A di Roberto Pereyra.

Svincolato dopo l’ultima esperienza italiana, nel corso di questo calciomercato il centrocampista argentino è stato accostato a tantissimi club importanti, come ad esempio il Besiktas, che ha provato fino all’ultimo a portarlo in Turchia. Pereyra, però, ha sempre e solo dato priorità all’Italia, aspettando l’opportunità giusta fino a questo momento, venendo premiato.

Stando alle ultime notizie, infatti, il centrocampista argentino è stato accontentato, visto e considerato che proprio nelle scorse ore avrebbe il suo entourage avrebbe raggiunto l’accordo col club di Serie A per il ritorno di Pereyra, pronto a firmare ed incominciare subito questa nuova avventura in carriera.

Preso Pereyra dagli svincolati: è fatta, accordo raggiunto

In questo calciomercato si è parlato tanto del futuro di Roberto Pereyra, ed ha sicuramente meravigliato il fatto che un giocatore come ‘El Tucu‘ non sia stato subito ingaggiato. A postumi, a dirla tutta, una spiegazione a questo c’è, considerato il fatto che fino all’ultimo il centrocampista argentino ha spinto per tornare a giocare in Serie A, riuscendoci.

Il tentativo, spinto, del Besiktas, alla fine si è dimostrato essere fine a se stesso, anche perché, come raccontato, alla fine Pereyra è riuscito nel suo intento di tornare in Serie A. Nel corso di questi mesi, essendo comunque un giocatore di qualità, il nome dell’argentino è stato accostato a diversi club italiani, anche importanti, ma “al cuor non si comanda” direbbe un vecchio proverbio, ed il Tucu ha alla fine deciso di tornare ancora una volta in quella che è casa sua.

Stando infatti a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, dopo giorni di indiscrezioni miste a trattative, Roberto Pereyra ha alla fine deciso di firmare nuovamente con l’Udinese.

Udinese, torna (di nuovo) Pereyra: i dettagli

Per la terza volta Roberto Pereyra diventerà un nuovo giocatore dell’Udinese. Accostato in queste settimane anche a Lazio e Napoli, il centrocampista argentino ha alla fine deciso di firmare nuovamente con i friulani, con i quali -nel complesso- giocherà la nona stagione in carriera.

L’Udinese e Pereyra stanno definendo l’accordo proprio in queste ore, ma la base c’è, ed è questa la cosa più importante. Sempre stando a Gianluca Di Marzio, l’argentino dovrebbe alla fine firmare con i bianconeri un contratto di un anno, fino al 2024, senza però opzione di prolungamento.

Pereyra subito a disposizione di Sottil: si punta al Cagliari

Svolte visite mediche, e firmato ciò che si deve, da martedì Roberto Pereyra potrebbe mettersi subito a disposizione del tecnico Andrea Sottil. Saranno ovviamente da valutare le condizioni fisiche dell’argentino, fermo oramai da tre mesi, ma se i test dovessero registrate numeri positivi, ecco che il Tucu potrebbe essere buttato nella mischia già contro il Cagliari di Claudio Ranieri alla prossima di Serie A.