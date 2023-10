Stefano Pioli lo vuole al Milan: il tecnico rossonero è pronto a sferrare l’assalto in casa del Bologna. Ecco tutti i particolari

La manita del Derby è stata metabolizzata. Il Milan, dopo il rovinoso ko con i cugini nerazzurri, ha di nuovo ingranato la quinta così come nei primi match di campionato.

Attualmente le due milanesi a braccetto guardano tutti dall’alto in basso. La reazione d’orgoglio dei rossoneri ha il volto e i gol dei nuovi arrivati Tijani Reijnders, sempre più a suo agio nelle vesti di assistman, Noah Okafor, due gol consecutivi negli ultimi due match, e Christian Pulisic, a quota tre centri.

Ma nella rinnovata verve rossonera c’è anche lo zampino di Rafael Leao che con due assist nel 2-0 con cui il Milan ha mandato al tappeto la Lazio si è fatto perdonare il leziosismo di troppo costato di fatto la vittoria nel match d’esordio in Champions League contro il Newcastle dell’ex Sandro Tonali (ha calciato l’erba invece del pallone per tentare il colpo di tacco, al culmine di una serpentina nell’area di rigore dei Magpies, da posizione favorevolissima, una sorta di rigore in movimento).

Nonostante il primato il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, rifiuta i galloni di favorito per il tricolore. Anzi, è convinto che il Napoli e l’Inter siano ancora una spanna avanti ai suoi ragazzi. Ragion per la quale l’ex tecnico, tra le altre, di Inter, Lazio e Fiorentina è deciso a colmare il gap tecnico dai suoi principali concorrenti facendo la spesa in casa del Bologna.

Pioli lo vuole al Milan: assalto in casa Bologna per Lewis Ferguson

No, l’oggetto del desiderio di Pioli non è Riccardo Orsolini che con un tripletta ha steso l’Empoli e che senza Marko Arnautovic, passato in estate all’Inter, si è caricato sulle spalle tutto il peso dell’attacco rossoblù.

A finire nel mirino di Pioli è, infatti, il centrocampista Lewis Ferguson che con 1 gol e 1 assist in 7 match sta confermando le prestazioni della scorsa stagione quando da matricola assoluta di reti ne ha messe a referto 7 in 32 apparizioni complessive.

Un rinforzo, quello dello scozzese classe ’99, quanto mai opportuno anche alla luce dell’infortunio di Ruben Loftus Cheek, un altro dei nuovi arrivati che stanno favorevolmente impressionando.

L’ex Chelsea, come evidenziato dagli esami strumentali cui è stato sottoposto, ha rimediato una distrazione di grado lieve nella regione pubo-adduttoria, con l’evoluzione del quadro clinico che verrà monitorata quotidianamente.

Uno stop che conferma una volta di più che di uomini a disposizione nella zona nevralgica del campo, il centrocampo, non ce ne sono mai abbastanza soprattutto se sono talentuosi. Ecco perché Pioli è pronto a sferrare l’assalto per portare a Milanello Lewis Ferguson.

