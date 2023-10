Fiorentina: condizioni Biraghi, la data del rientro

Ultimissime notizie riguardo le condizioni del capitano della Fiorentina in vista della prossima partita. Perché Biraghi si è infortunato col Frosinone e ha riposato col Cagliari per un problema alla caviglia.

Fiorentina: condizioni Biraghi, le ultime

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani in Conference League contro il Ferencvaros. Tra le varie dichiarazioni il tecnico ha voluto anche parlare delle condizioni di Biraghi riguardo il recupero del giocatore e il rientro in campo.

“La caviglia è molto migliorata, oggi si è allenato in gruppo e se domani sarà tutto risolto sarà della partita. Mi auguro di sì, è un giocatore importante e dal punto di vista della prestazione può dare qualcosa di importante”.