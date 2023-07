Plusvalenze in Serie A: arriva la sanzione, il club ha accettato

Dopo quanto era accaduto nella passata stagione in Serie A, in merito alle plusvalenze, una nuova sanzione è arrivata.

La Juventus, nella passata stagione, si è vista decurtata di diversi punti dalla classifica di Serie A, a causa delle plusvalenze fittizie. Questa volta il caso è diverso e, al centro delle questioni, ci è finita un’altra squadra che è stata sanzionata.

La stessa squadra ha accettato quella che è la sanzione, al fine di evitarne una più pesante. È quanto riporta l’agenzia ANSA in merito alle decisioni che riguardano un club di Serie A.

Serie A, nuovo scossone: accettata la sanzione dopo le plusvalenze

C’è un club che ha realizzato alcune plusvalenze in Serie A, risalenti di recente ed entro il 30 giugno 2023.

Ha sfiorato quello che era il termine del settlement agreement che la Uefa aveva imposto un anno fa al club, per evitare di incappare in quelli che erano i provvedimenti disciplinari. Un lavoro fatto dalla dirigenza che, nel corso di questo giugno che si è appena concluso, è riuscito a piazzare diverse cessioni importanti entro il 30 giugno 2023.

Per evitare la pesantissima sanzione da parte della Uefa e una futura potenziale limitazione in Europa League sulla rosa, la Roma ha deciso di accettare una sanzione ridotta, scegliendo dunque di non indebolire la rosa, vendendo i diversi giovani di recente. Le cessioni piazzate con plusvalenza importante, di recente, hanno permesso alla Roma di restare in linea con il Fair Play Finanziario e ciò permette di accettare un’ammenda ridotta.

Roma, ecco la sanzione: sarà ridotta, accettata la pena

Accettata la sanzione da parte della Roma, che ha avuto modo di ridurre così quella che poteva essere una salatissima multa ai danni della società, oltre ad una limitazione per la rosa, per quanto riguarda la prossima Europa League.

Al vaglio, ci sono finite le cessioni di Tahirovic, Kluivert, Volpato, Missori e Carles Perez, con la Roma che è riuscita attraverso tali cessioni, ad evitare la multa pesantissima per mancato rispetto del Financial Fair Play.

Le cifre della multa ai danni della Roma

Secondo alcune indiscrezioni, la Roma dovrà comunque pagare una multa di ben 5 milioni. Per restare competitivi, non indebolendo la rosa attraverso altre plusvalenze che sono legate ai giocatori titolari, la società giallorossa ha preferito percorrere questa strada con la separazione da diversi importanti giovani della rosa.

I giallorossi rischiavano infatti, se non avessero presto questi provvedimenti, di trovarsi in una situazione simile a quella vissuta da altri top club d’Europa, col blocco del mercato in entrata.