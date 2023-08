Il presidente si dimette: comunicato durissimo del club, c’entra la sentenza

C’entra la sentenza sulla decisione che ha del clamoroso in merito alle dimissioni del presidente del club storico italiano.

Durissimo il comunicato, all’interno del quale si svelano le ragioni sull’addio da parte del presidente che ha pubblicato una nota attraverso il sito ufficiale del club, dove spiega le ragioni che hanno portato ad una decisione che spiazza la stessa Lega Calcio, che dovrà ora prendere dei provvedimenti.

Perché la sentenza ufficiale ha cambiato le sorti del club che da alcune posizioni di classifica e ai vertici del campionato, si è trovato costretto a rinunciare agli stessi piazzamenti ottenuti sul campo nello scorso campionato. A seguito delle decisioni al Tribunale, il club ha praticamente visto vanificato ogni sforzo, col presidente che quest’oggi ha rassegnato ufficialmente le dimissioni dalla sua società.

Dimissioni ufficiali, il presidente del club cede la società: la notizia

È arrivata quest’oggi la notizia, attraverso la nota ufficiale apparsa sul sito del club che ha annunciato la separazione da parte del proprio presidente, con dimissioni ufficiali e futura cessione della propria società.

Il patron ha preso una decisione, come si legge nel comunicato, per il bene della stessa società. Cercherà ora un nuovo acquirente, con il titolo del club storico italiano che fa “gola” ai diversi imprenditori per il blasone della società stessa e per la voglia di far rivivere traguardi importanti ad una piazza come quella calabrese, che si sta trovando coinvolta in vicende che non avrebbero voluto vivere.

Secondo quanto ufficializzato dal presidente Manuele Ilari, che ha rassegnato le sue dimissioni, la Reggina è da oggi in vendita. Sta cercando un nuovo acquirente e, quelli che seguono, sono i motivi della drastica decisione presa a seguito della sentenza sulla retrocessione per il club della Reggina.

Manuele Ilari si dimette, cessione della Reggina: il comunicato

Quello che segue, è il comunicato durissimo della Reggina in merito alle dimissioni del presidente Manuele Ilari e della cessione del titolo del club. Ecco cos’ha pubblicato, in una nota ufficiale, apparsa sul sito della Reggina: “Nella mattinata di ieri si è tenuto un incontro con il sindaco Brunetti e il sindaco dell’area metropolitana Versace. Il presidente Manuele Ilari conferma la piena disponibilità a cedere le quote della società a chi vorrà investire nel club della Reggina, in comune accordo con le istituzioni a Reggio Calabria. Comunica, il presidente Ilari, che rassegna le sue dimissioni con effetto immediato sull’incarico”.

Ultime sulla Reggina, i motivi dietro la cessione del club

Tra i motivi delle dimissioni del presidente Ilari, ovviamente, quella legata alla sentenza con retrocessione dalla Serie B, perché la Reggina dovrà ripartire dal campionato in C o addirittura da quello dilettantistico.