Altro che Juve e Inter, Lukaku torna in Serie A a sorpresa

Romelu Lukaku ha intenzione di tornare in Serie A ma non ha trovato l’accordo né con l’Inter né con la Juventus: ecco dove giocherà.

L’attaccante belga è stato al centro di numerose vicende di mercato che lo hanno anche messo in cattiva luca a causa dei suoi comportamenti ritenuti poco rispettosi nei confronti delle società che avevano intenzione di acquistarle. Attualmente è un calciatore del Chelsea ma non fa parte del progetto tecnico di Mauricio Pochettino che non ha alcuna intenzione di reintegrarlo in rosa.

La Serie A è un campionato in cui Romelu Lukaku vuole tornare, anche a patto di abbassare le sue pretese economiche e “accontentarsi” di uno stipendio meno alto di quello degli ultimi anni.

Calciomercato, la Serie A accoglie Lukaku negli ultimi giorni

Il calciomercato estivo ruota intorno al nome di Romelu Lukaku: il belga torna in Serie A ma tradirà senza pietà l’Inter.

Big Rom è di proprietà del Chelsea dove è tornato dopo l’esperienza all’Inter ma le notizie in arrivo dal ritiro estivo dei Blues di Mauricio Pochettino sono tutt’altro che positive per la sua permanenza in Premier League. Non rientra nei piani dell’allenatore argentino così come nei piani di Lukaku non c’è la voglia di restare con il Chelsea.

Quale sarà la soluzione migliore per il suo futuro? La Serie A è un campionato che lo attira moltissmo e sa che può fare bene: l’accordo si troverà solo negli ultimi giorni di mercato.

Lukaku è un nome per la Roma: le ultime

Romelu Lukaku ha cercato a lungo un accordo con la Juventus per tornare in Serie A. Per approdare ai bianconeri ha anche rotto ogni rapporto con l’Inter che sembrava essere diventata la sua seconda casa. Ha fatto di tutto per firmare con la Juve che, però, non riesce a trovare l’accordo con il Chelsea per definire l’affare.

Secondo quanto riferisce il The Telegraph, ora Lukaku è diventato un’idea di mercato della Roma. José Mourinho ha chiesto un nuovo centravanti alla società perché dopo l’infortunio di Abraham è rimasto solo con Andrea Belotti in rosa. Ha provato a prendere Zapata ma l’Atalanta sta facendo muro e pare non intenzionata a cederlo.

Gli ultimi giorni di mercato possono riportare Lukaku in Serie A e alla Roma. Sarebbe la soluzione perfetta per lui che si sposa benissimo al gioco che chede Mourinho.

Lukaku alla Roma: trattativa con il Chelsea complessa

Portare Romelu Lukaku alla Roma sarà complesso. Servirà una trattativa lampo con il Chelsea. Arrivare al belga sarà un rischiatutto, perché le sue condizioni fisiche non sono sempre ottimali e allo stesso tempo ci sarebbe un esborso economico importante.

Mourinho aspetta da inizio giugno il nuovo numero 9 e ora ha chiesto a Tiago Pinto di provare a colloquiare con il Chelsea per capire la disponibilità di prendere il belga.