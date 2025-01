Preso l’attaccante: è l’acquisto più oneroso nella storia del club

L’ufficialità che tutti i tifosi stavano aspettando è finalmente arrivata: l’attaccante è diventato un nuovo giocatore della squadra.

Non è stato assolutamente semplice riuscire in questa impresa, ma alla fine la società è riuscita a portare a casa questa trattativa, che entrerà di diritto nella storia del club. Stando alle ultime notizie, considerando anche le cifre dell’operazione, questo acquisto è addirittura il più oneroso nella storia del club. Il giocatore avrà dunque parecchia responsabilità, oltre che aspettative da rispettare, anche perché qui c’è in gioco una scommessa milionaria che la dirigenza non ha alcuna intenzione di perdere.

Ovviamente la parola più importante spetterà al campo, ma c’è un motivo se si è deciso di investire così tanto sull’attaccante.

UFFICIALE – L’attaccante è un nuovo giocatore del club

Nel corso di questo calciomercato invernale si sta verificando un sorprendente valzer di attaccanti che nessuno avrebbe mai potuto pronosticare alla vigilia. Tanti numeri 9 starebbero infatti cambiando casacca, come ad esempio l’ultimo, ufficializzato nel pomeriggio di oggi dal suo nuovo club.

Sembrerebbe essere un trasferimento come gli altri, ma non lo è affatto, visto che stiamo parlando dell’acquisto più oneroso dell’intera storia della società. Insomma, non un investimento da poco, che farà tenere i riflettori puntati non solo sulle prestazioni dell’attaccante, chiamato a fare gol, ma anche sulla dirigenza, che contro il parere di tutti ha deciso di fare questo investimento. L’inizio del campionato è alle porte, quindi ci sarà subito la possibilità di dimostrare, con il giocatore che vuole far capire a tutti perché sono stati spesi tutti quei soldi per il suo cartellino.

Stando dunque a quanto annunciato dallo stesso club sui propri canali ufficiali, Myrto Uzuni è ufficialmente diventato un nuovo giocatore degli Austin FC, franchigia di MLS che vede tra i suoi proprietari il premio Oscar Matthew McConaughey. Classe 1995, albanese, fino a questo momento in stagione con la maglia del Granada il neo attaccante dei neroverdi aveva messo a segno 14 gol in 18 presenze.

È l’acquisto più oneroso nella storia del club

Myrto Uzuni è diventato l’acquisto più oneroso nella storia del club. Pagato 12,3 milioni di dollari, il cartellino dell’albanese ha superato l’altra cifra record pagata sempre dall’Austin neanche qualche mese fa per prelevare dal Monterrey un altro attaccante Brandon Vazquez (10 milioni di euro).

Con la franchigia di MLS l’ex attaccante del Granada ha firmato un contratto fino al 2027, con opzione per l’anno successivo, e sarà uno dei ‘Designated Players‘ dell’Austin insieme allo stesso Vazquez ed all’esterno offensivo Omar Bukari, acquistato invece dalla Stella Rossa oramai un anno fa per circa 7 milioni di dollari.