Affare Garnacho, si sblocca solo con lo scambio: svolta e firma immediata

Il calciomercato di gennaio è interamenete incentrato sul colpo Alejandro Garnacho: ora si chiude con lo scambio.

L’attaccante argentino è in uscita dal Manchester United che ha bisogno di fare cassa e vuole fare in modo che la situazione possa migliorare subito per Ruben Amorim che non è riuscito a cambiare granché da quando ha scelto di lasciare improvvisamente lo Sporting Lisbona per accettare subito la grande sfida propostagli dal Manchester United.

Il futuro di Alejandro Garnacho è tutto ancora da scrivere: il Napoli spinge ma non è l’unico club che si sta interessando alla sua situazione e ci sono molte soluzioni.

Calciomercato, si sblocca l’affare Garnacho

Il nome di Alejandro Garnacho è al centro dell’attenzione da diverse settimane e il calciomercato ora può portare grandi novità. L’ultima settimana è sempre decisiva e anche questa volta lo sarà. La sua avventura con il Manchester United sembra ormai terminata e dopo aver vestito maglie molto importanti ora può fare un altro passo importante per la sua carriera.

Da giorni si susseguono voci di un cambio di maglia imminente per Garnacho che dopo la partita di Europa League ha salutato i tifosi a Old Trafford.

Secondo le ultime notizie di mercato, ora l’affare Garnacho è pronto a sbloccarsi: si chiude subito con lo scambio tra attaccanti.

Garnacho pronto al sì: chiudono con lo scambio

Alejandro Garnacho è uno dei talenti più importanti del calcio mondiale e il periodo negativo che sta vivendo con il Manchester United se lo lascerà presto alle spalle. Vuole avviare una nuova avventura, intende riprendersi la scena con un’altra maglia importante e spinge per trasferirsi.

Secondo quanto riferisce Sky UK, Chelsea e Manchester United sono pronti allo scambio Garnacho-Nkunku. I due esterni hanno scelto di dire addio ai rispettivi club per rimettersi in gioco e ora anche le società si stanno convincendo per firmare gli accordi definitivi e chiudere la trattativa.

Garnacho al Chelsea è una beffa totale per il Napoli. Antonio Conte ha seguito e inseguito il desiderio di poter abbracciare l’argentino per sostitutuire Kvaratskhelia ma le difficoltà di raggiungere un accordo economico sono più forti e quindi l’affare non si concluderà.

Garnacho al Chelsea: Napoli su Adeyemi

Il Chelsea è pronto a chiudere per Garnacho e a questo punto il Napoli dovrà andare su un’alternativa di livello. Il nome principale su cui sta puntando la società e chiesto comunque da Antonio Conte è Karim Adeyemi, esterno del Borussia Dortmund che ha già dato il suo sì agli azzurri.

Adeyemi al Napoli si può chiudere nelle prossime 48 ore. L’affare si può fare con 48-50 milioni di euro, che è il budget massimo che il Napoli ha stabilito per l’acquisto dell’erede di Kvaratskhelia.