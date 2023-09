Primo esonero ufficiale: scelto anche il nuovo allenatore

Il primo esonero della stagione è già stato ufficializzato. La sosta per le Nazionali, dopo tre giornate dall’inizio della stagione, ha già mietuto la sua prima “vittima”. Lo stop forzato ai campionati per due settimane rappresenta sempre un’occasione per i presidenti di cambiare allenatore e cercare di dare una svolta alla stagione.

Soprattutto quando le cose non vanno, in campo ma anche fuori, due settimane di lavoro e di sto agli allenamenti possono rappresentare un’occasione ghiotta da dare ai nuovi allenatori per cominciare a lavorare.

Esonero ufficiale: ecco chi sarà il nuovo allenatore

José Rojo Martín torna in panchina. Sarà spagnolo il nuovo tecnico. Secondo le ultime notizie in arrivo dalla Spagna, sarà Pacheta il nuovo allenatore.

Dopo l’esonero di Quique Setién ufficializzato nel corso della giornata di lunedì scorso, il Villarreal aveva aperto la caccia al nuovo tecnico capace di guidare la squadra in questa stagione. L’allenaotre aveva salutato la squadra con un post su Instagram.

“Non è mai bello essere licenziati, ma fa parte di questo lavoro che ho scelto”.

Come riportato da fichajes Dopo un approfondito processo di valutazione e incontri con diversi candidati importanti, il club avrebbe deciso di nominare José Rojo Martín, meglio conosciuto come ‘Pacheta’, come tecnico.

Durante questa settimana il club avrebbe intrattenuto rapporti con molti allenatori, tra cui l’ex giocatore del Real Madrid Raúl González Blanco. L’elenco dei candidati comprendeva nomi importanti come quelli di Marcelo Gallardo, Julen Lopetegui, Quique Sánchez Flores e Graham Potter. Tuttavia, dopo un attentissimo processo di selezione, sarebbe stato scelto Pacheta come allenatore in rampa di lancio.

Pacheta sarà il nuovo allenatore del Villarreal

L’annuncio ufficiale da parte del Villareal dovrebbe arrivare oggi, se non emergeranno intoppi burocratici, Pacheta prenderà presto la guida del Sottomarino Giallo a partire da lunedì quando sarà a Miralcamp. Nonostante la dura concorrenza rappresentata da Raúl González Blanco, il Villarreal avrebbe scelto Pacheta per la sua motivazione e per la capacità di adattarsi allo stile di gioco della squadra.

A 55 anni, Pacheta potrà contare su 14 anni di esperienza in panchina, avendo allenato diverse squadra spagnole come Numancia, Oviedo, Cartagena, Korona Kielce, Hércules, Ratchaburi, Elche, Huesca e Valladolid. La sua esperienza in Liga potrebbe essere una risorsa preziosa per dare ancora stabilità al Villarreal nella prossima stagione.

I tifosi del Villarreal attendono l’annuncio ufficiale di Pacheta come nuovo tecnico del club, sperando che la sua leadership e la sua esperienza siano la chiave per tornare a lottare per traguardi importanti.