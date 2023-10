Pronto a firmare con il Milan: colpo ad un passo

La società rossonera si dà appuntamento col veterano per la definizione di un nuovo accordo contrattuale: permanenza vicina

“Mi manca un po’ il gol da qualche settimana. Rinnovo? Ci pensiamo a giugno, per adesso voglio solo fare il massimo per il Milan. Non programmo niente, ma qui sto bene, sono felice sin dal primo giorno a Milanello“.

Parole e musica – rilasciate nella conferenza stampa alla vigilia di Dortmund-Milan, di uno dei calciatori più rappresentativi dell’intera rosa rossonera. Uno di quelli che però ha il contratto in scadenza a giugno. E sul quale il Milan dovrà fare le sue opportune valutazioni.

Certamente allo stato attuale tutti sono più che soddisfatti del rendimento di Olivier Giroud, che ha recentemente spento ben 37 candeline. L’attaccante francese sembra però come un ottimo vino, prodotto che tra l’altro non manca dalle sue parti, a Chambery, dove è nato: più invecchia, più è buono. Con 4 gol e 3 assist nelle prime 7 gare di campionato, l’ex Arsenal e Chelsea è stato uno dei calciatori più positivi in questo avvio di stagione.

Derby a parte – gara in cui il transalpino ha ovviamente scontato la negativa prestazione dei compagni nonché una condizione fisica condizionata dal piccolo infortunio rimediato in nazionale qualche giorno prima – il calciatore ha sempre fatto il suo, rivelandosi prezioso nell’economia del gioco rossonero.

Col contratto in scadenza a giugno 2024 e una carta d’identità che prima o poi chiederà il conto, il club meneghino ragiona sul da farsi. Già a gennaio, e non a giugno come dichiarato dal calciatore, ci si siederà al tavolo delle trattative.

Infinito Giroud, il Milan è pronto al rinnovo

Una cosa è certa: l’attaccante francese si è dimostrato un investimento più che azzeccato. Arrivato come alternativa di lusso a Zlatan Ibrahimovic – un altro giocatore non di primo pelo, per usare un eufemismo – il transalpino si è nel tempo sobbarcato tutto il peso dell’attacco rossonero, stante la continua indisponibilità, dalla seconda metà del 2021/22 a tutta la scorsa stagione, del totem svedese.

Giroud, che resterà per sempre nella memoria dei tifosi rossoneri per la straordinaria e fulminea doppietta nel derby di due anni fa, quello che mise su dei binari decisamente più favorevoli al Milan la corsa scudetto, sta benissimo a Milano. Apprezzato dai compagni, stimatissimo da Pioli e dagli stessi tifosi, il centravanti sta vivendo una sorta di seconda giovinezza.

Potrebbe non essere così difficile addivenire ad un accordo che consenta ad ambo le parti di soddisfare le reciproche esigenze. Anche qualora il Milan dovesse mettere a segno un giovane colpo top in attacco nel prossimo mercato estivo, Giroud potrebbe fungere da chioccia al nuovo arrivato. Un mentore di lusso che pochi club possono dire di avere tra le proprie fila.

