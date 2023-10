Serie A, esonero immediato: mossa disperata

Si continua a parlare tanto di quelli che possono essere i possibili cambiamenti che ci saranno in Serie A in queste settimane con una società pronta ad esonerare un altro allenatore.

In arrivo una decisione forte da parte del club che vuole provare a dare una scossa e chiede delle risposte importanti in queste prossime ore. Adesso l’allenatore ha pronta la mossa disperata per potersi salvare.

Ci sono aggiornamenti che riguardano la situazione attuale della società che aspetta di capire che tipo di reazione possa arrivare già nella prossima partita, ci sarà poi la sosta Nazionali per riflettere a lungo.

Esonero in Serie A: la decisione

Momento davvero complicato per la squadra italiana che si ritrova a cavallo della zona retrocessione. Soltanto 4 punti in 7 giornata e le prossime partite diventano quindi decisive per provare a rialzarsi da questa classifica che ora mette preoccupazione. Anche perché la prossima sfida potrebbe diventare già decisiva per l’allenatore a serio rischio esonero. C’è un’aria tesa all’interno dell’ambiente che sembra che da un momento all’altro possa esplodere con una notizia negativa.

Operazione riscatto quella che cerca l’allenatore che ora chiede aiuto alla squadra con una mossa disperata. La società, intanto, ha già dato il proprio avvertimento e senza delle dimostrazioni importanti non si potrà continuare insieme. Esonero dietro l’angolo per un altro allenatore di Serie A.

Udinese: esonero Sottil, situazione delicata

Momento davvero difficile per l’Udinese di Andrea Sottil che rischia l’esonero e può già essere mandato via nelle prossime ore, quando la squadra bianconera scenderà in campo contro l’Empoli. Bisognerà provare a togliere quello 0 sulla casella delle vittorie per dare fiducia a tutto l’ambiente, ma soprattutto all’allenatore che è nei guai.

Sottil può essere esonerato dall’Udinese con l’ennesimo risultato negativo che lo potrebbe portare in zona retrocessione. Ci sono già i primi nomi del possibile sostituto che arriverebbe sulla panchina dei friulani.

Empoli Udinese: mossa disperata di Sottil, punta su Samardzic

Dopo aver lasciato inspiegabilmente in panchina il suo miglior giocatore per Udinese Genoa ora Sottil è pronto a fare una mossa disperata per salvare la panchina dall’esonero: si punta tutto su Lazar Samardzic, che torna titolare contro l’Empoli e può essere l’arma in più per il resto della stagione. Il giocatore è pronto ad accollarsi la squadra sulle spalle come già fatto molte volte in questi anni.