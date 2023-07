Pronto a firmare con l’Al Nassr: che coppia con Cristiano Ronaldo

Il colpo è praticamente chiuso: coppia da sogno all’Al Nassr, al fianco di Cristiano Ronaldo un’altra stella di livello mondiale.

Non c’è pace per i club europei, ancora nel mirino dei milioni arabi. Il progetto di creare una sorta di “Superlega”, con i migliori campioni in giro per il mondo, sembra solo all’inizio, e si moltiplicano le offerte milionarie che destabilizzano molti club.

Cristiano Ronaldo è stato solo il primo di una lunga serie, e mentre il mondo del calcio si interroga su quanto accade, continuano a giungere notizie su maxiofferte per una lunga serie di campioni. La sensazione, suffragata dai fatti, è che non ci siano limiti alle disponibilità arabe. Ecco perché l’unica difesa per i club europei è che i calciatori nel mirino degli arabi possano rifiutare.

Da Koulibaly a Brozovic, passando per Kanté e Milinkovic Savic, è ormai chiaro che declinare le chiamate in arrivo diventa complicato, e il prossimo a volare in Arabia potrebbe essere un altro calciatore di grandissimo livello. Andrebbe a far coppia con Cristiano Ronaldo, e le ultime voci di mercato raccontano un affare già avanzato e ormai solo ai dettagli finali.

Al-Nassr, altro blitz in Europa: tutto pronto per la firma

Che piacciano o no, le parole di Cristiano Ronaldo hanno svuotato un po’ il calcio europeo, lanciando una vera e propria volata al progetto arabo, del quale CR7 è ormai una sorta di sponsor. Il portoghese ha chiarito che molti campionati in Europa hanno perso di qualità, riaffermando che in pochi anni l’Arabia sarà la meta preferita da molti calciatori.

Un messaggio chiaro che meriterebbe una riflessione su come Permier, Serie A, Liga, Bundesliga e altre leghe potrebbero a breve trovarsi nella condizione di non poter competere con le disponibilità illimitate della Saudi Pro League. Un altro messaggio intanto arriva direttamente sul mercato e da una trattativa che sarebbe già ai dettagli.

In Germania continuano a ribadire che l’affare fra l’Al-Nassr e Sadio Mané, 31enne ex Liverpool, sia praticamente solo da ufficializzare. Sono le cifre a rendere l’idea dell’ennesimo affondo arabo. L’attaccante ha infatti accettato una proposta triennale da 25 milioni di euro a stagione e non ci sarebbe stata neanche una lunga trattativa. Il calciatore del Bayern Monaco nelle prossime ore potrebbe raggiungere quindi Cristiano Ronaldo per l’ennesimo colpo da sogno che cancella le ambizioni di molti club, pronti a puntare sul centravanti.