Cagliari: esonero Ranieri, scelto il successore

Ultime notizie che riguardano il futuro dell’allenatore del Cagliari con Claudio Ranieri che è ad un passo dall’esonero. I risultati negativi si sono accumulati dopo il grande sogno dello scorso anno e ora ci sono aggiornamenti.

Momento difficile per la squadra neopromossa che lo scorso anno ottenne la promozione in modo incredibile con gli ultimi secondi della Finale Playoff decisiva di Bari dove arrivò il pareggio nel finale.

Ora però sembra tutta svanita la magia e quel momento sembra ormai solo un brutto ricordo. Ci sono delle novità che riguardano proprio le scelte che verranno prese nei confronti dell’allenatore.

Cagliari: esonero Ranieri, la decisione

Sono soltanto 2 i punti del Cagliari dopo 6 giornate con la squadra di Ranieri che ora dovrà capire cosa riuscirà ad ottenere in queste prossime due partite. Perché ci sono sfide difficili per il club sardo con Fiorentina e Roma prima della sosta Nazionali. Già con un’altra sconfitta contro la Fiorentina delle prossime ore ci saranno delle prime valutazioni da parte della società che si aspetta quanto meno risposte dal punto di vista dei risultati.

Si continua a parlare di quello che può essere l’esonero di Ranieri dal Cagliari in vista delle prossime ore, perché con la Fiorentina nella prossima partita di Serie A arriveranno i primi segnali per come andrà a finire. Il club non ha più intenzione di restare all’ultimo posto di classifica con soltanto 2 punti e c’è bisogno di smuovere qualcosa.

Esonero Ranieri: il Cagliari sceglie il sostituto

Al momento non ci sono buone notizie per quanto riguarda quello che sarà il futuro di Claudio Ranieri che può essere esonerato dal Cagliari che andrà poi a scegliere un nuovo allenatore. Il club sardo si sta già iniziando a guardare intorno e ci sono i primi nomi dei tecnici accostati.

C’è grande fiducia da parte della società per l’allenatore dei miracoli, ma se dovesse continuare in questo modo bisognerà prendere delle decisioni anche forti. Infatti, al momento c’è la sensazione che possa arrivare al posto di Ranieri in caso di esonero uno tra Nicolato, Nicola o Zanetti che sono senza contratto.

Calendario Cagliari: decisivo per Ranieri

Il calendario del Cagliari diventa decisivo per il futuro di Ranieri che rischia l’esonero con due sconfitte con Fiorentina e Roma nelle prossime due partite. Ci sarà poi la sosta Nazionali che potrà essere decisiva per il club nel fare valutazioni approfondite.