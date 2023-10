Verona: Baroni svela i problemi

Altro risultato positivo per l’Hellas Verona di Marco Baroni che su un campo difficile come quello del Torino è riuscito a strappare 1 punto per 0-0.

Hellas Verona: le dichiarazioni di Baroni

Dopo Torino Verona arrivano le parole di Marco Baroni a Dazn:

“Stiamo lavorando su quelli che sono gli ultimi metri della squadra che si sta rivelando meno concreto. Non ci spaventa lavorare sui nostri limiti e guardiamo avanti per provare a fare più gol e trovare maggiori soluzioni offensive visto che per ora abbiamo trovato una buona compattezza difensiva. La squadra mi ha dato grande disponibilità, perché noi abbiamo cambiato 9 titolari ed è tutto nuovo”.