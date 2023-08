Ancelotti lascia il Real Madrid per la Nazionale: annuncio definitivo

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, è stato più volte accostato in questo mesi alla Nazionale del Brasile come nuovo commissario tecnico e si parla di un accordo già definito da tempo.

Con il Real Madrid il tecnico ha un contratto in scadenza nel 2024 che, salvo sorprese, non sarà rinnovato. Per questo motivo c’è la seria possibilità che a fine stagione sarà addio e si parla già della nuova sfida.

Tante voci di calciomercato sul possibile approdo di Ancelotti sulla panchina della Nazionale del Brasile. Niente di vero però al momento, o meglio, niente di confermato dalle fonti ufficiali.

Brasile: Ancelotti nuovo ct, annuncio ufficiale

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato a Radio Serie A delle ultime notizie sul campionato italiano, ma anche della sua scelta di allenare una Nazionale dopo l’addio dal Real Madrid. Queste le sue dichiarazioni:

“Mai ricevuto offerte dall’Arabia, non allenerà una Nazionale perché mi piace allenare ogni giorno”.