Ndombele di nuovo in Serie A, sgarbo al Napoli: colpo Champions

A pochi giorni dalla fine del mercato, ancor di più in una sessione difficile come questa, le idee a basso costo sono sempre le soluzioni più gettonate. Rientra in questa categoria certamente Tanguy Ndombele, ai margini del Tottenham e pronto a tornare in Serie A. Per giocare la Champions League.

La Serie A sta attraversando una fase storica molto particolare, soprattutto in termini economici, dal momento che i soldi sono pochi. Per ottenere i risultati, dunque, i club devono far ricorso alle loro idee, cercando spesso delle soluzioni a basso costo. Guardando, spesso, in Premier League, dove un mercato estremamente dinamico mette parecchi profili appetibili tra gli esuberi. E’ questo senza ombra di dubbio il caso di Tanguy Ndombele, che anche nel nuovo corso non trova spazio al Tottenham. Si tratta di una occasione da ultimi giorni di mercato ed una big sta cercando di cogliere questa opportunità. Facendo uno sgarbo, per così dire, al Napoli.

L’ex Napoli torna in Serie A

Tornato al Tottenham con l’obiettivo dichiarato di giocarsi le sue carte per convincere Ange Postecoglou, fino a questo momento Ndombele ha visto le cose andare in maniera molto diversa. Per questo motivo il suo profilo è tornato ad essere sul mercato e ci sta pensando una big del calcio italiano. Che gli garantirebbe anche la possibilità di giocare la prossima UEFA Champions League.

Simone Inzaghi ha bisogno di un centrocampista che possa garantire muscoli in mezzo al campo. Il solo Barella, infatti, tra i mediani disponibili, non può bastare, ancor di più se si vuole fare il gioco delle coppie. Per questo i nerazzurri, a caccia di un profilo sostenibile in termini economici, hanno messo gli occhi, secondo TuttoSport, proprio su Tanguy Ndombele. Le alternative sono Gourna-Douath del Salisburgo e Giulio Maggiore, pronto a salutare la Salernitana.

Ndombele all’Inter, colpo a sorpresa

Con il Napoli, nella passata stagione, ha rappresentato spesso una più che valida alternativa, fermo restando che però raramente ha avuto la possibilità di giocare titolare. All’Inter verrebbe ingaggiato con un ruolo affine, dal momento che sarebbe il sostituto ideale di Barella o di Frattesi nel momento in cui dovesse essere l’esigenza di avere maggiori muscoli in mediana.