Juventus: Bonucci ha trovato squadra, giocherà la Champions

Il calciomercato estivo in Serie A porterà ad un cambio di maglia anche per Leonardo Bonucci, storico difensore della Juventus che dirà addio ai bianconeri per firmare con un nuovo club.

Svolta importante per il futuro del giocatore che è pronto a cambiare tutto in vista del prossimo anno e degli ultimi anni di carriera. Perché adesso per il difensore bianconero c’è la possibilità di firmare con una nuova squadra.

Ad un anno dalla scadenza dirà addio alla Juve e senza nemmeno salutare i tifosi. Una brutta batosta per il centrale italiano che ora dovrà prendere la decisione definitiva riguardo una prossima squadra.

Calciomercato Juventus: Bonucci dice addio senza salutare

Arrivano aggiornamenti di calciomercato che riguardano il futuro di Leonardo Bonucci che dirà addio alla Juventus senza nemmeno dire addio. Perché in maniera del tutto inaspettata la società e l’allenatore hanno deciso di fare fuori il giocatore e leader dello spogliatoio che dopo tanti anni che ha vestito la maglia dei bianconeri sta dicendo ora addio per andare a giocare altrove. Il club l’ha messo fuori rosa e per questo motivo per lui non ci sarà possibilità di fare un saluto nemmeno ai suoi tifosi.

Una situazione particolare e difficile, ma dove la Juve ha usato il pugno duro e non ha pensato di cambiare idea o fare un passo indietro per la propria scelta nemmeno di un centimetro. Ora bisognerà quindi capire che tipo di scelta farà il giocatore che ad oggi è rimasto ancora in bianconero. Perché l’idea di Bonucci era quella di non andare via e provare a convincere tutti. Sembra però che non ci siano spiragli.

Un momento complicato per Bonucci che ora dovrà scegliere di firmare per un altro club. Sono state diverse le squadre che hanno messo nel mirino il giocatore che potrebbe firmare da un momento all’altro e chiudere definitivamente tutto con la Juventus.

Juventus: Bonucci cambia idea, accetta l’Union Berlino

Leonardo Bonucci e la Juventus, una storia che finisce qui. Il difensore bianconero ha accettato a malincuore la presa di posizione di Massimiliano Allegri e della società di farlo fuori dal nuovo progetto bianconero e ora ha pochi giorni di calciomercato per firmare con un nuovo club in Europa.

C’è da tempo l’attenzione dell’Union Berlino che fa sul serio per Bonucci e ora il centrale italiano può seriamente pensare di accettare per giocare una nuova stagione in Germania.

Union Berlino: occasione di rilancio per Bonucci

Una nuova avventura a 36 anni per Bonucci che andrebbe a giocare per l’Union Berlino avendo la possibilità di confrontarsi anche in Champions League. L’obiettivo è quello di arrivare in forma a fine stagione per giocare l’Europeo 2024 con la Nazionale italiana.