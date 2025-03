Real Madrid, quattro top player rischiano grosso

Quattro giocatori del Real Madrid, tra cui Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Antonio Rüdiger e Dani Ceballos, sono al centro di un’inchiesta disciplinare avviata dalla UEFA per presunta “condotta indecente” durante la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atlético Madrid, disputata il 12 marzo.

L’organo di governo del calcio europeo ha nominato un ispettore etico e disciplinare per esaminare le accuse legate a gesti considerati inappropriati durante la celebrazione della vittoria.

Secondo le informazioni riportate, durante la celebrazione al termine della partita, Rüdiger avrebbe compiuto un gesto con la mano sul collo, Mbappé si sarebbe toccato i genitali, Vinícius avrebbe avuto interazioni con i tifosi avversari prima e dopo l’incontro, e Ceballos avrebbe effettuato un gesto considerato irrispettoso verso le tribune. ​

La UEFA ha avviato l’inchiesta per determinare se tali comportamenti violino il regolamento disciplinare dell’organizzazione. Le possibili sanzioni, che potrebbero includere multe o squalifiche, saranno valutate al termine dell’indagine. La tempistica dell’inchiesta è delicata, poiché il Real Madrid è atteso da importanti match, tra cui i quarti di finale di Champions League contro l’Arsenal. L’eventuale assenza di giocatori chiave come Mbappé, Vinícius e Rüdiger potrebbe influire significativamente sulle strategie dell’allenatore Carlo Ancelotti.​

Uefa, situazioni con sanzioni pesanti pecuniari

In passato, la UEFA ha affrontato situazioni simili con sanzioni pecuniarie. Per esempio, nel 2019, Cristiano Ronaldo fu multato di 20.000 euro per un gesto simile durante una partita tra Juventus e Atlético Madrid. Tuttavia, le circostanze specifiche e la gravità dei gesti possono influenzare le decisioni disciplinari.​

Il Real Madrid ha dichiarato di collaborare pienamente con la UEFA durante l’inchiesta e ha invitato i propri giocatori a mantenere un comportamento esemplare sia in campo che fuori. Il club sottolinea l’importanza di rispettare le norme sportive e di garantire che le celebrazioni non oltrepassino i limiti del rispetto reciproco.​

I tifosi e gli osservatori del calcio internazionale seguiranno con attenzione gli sviluppi di questa vicenda, consapevoli dell’impatto che le decisioni della UEFA potranno avere sul prosieguo della competizione e sull’immagine del calcio europeo. La speranza è che situazioni simili possano essere evitate in futuro, promuovendo un ambiente sportivo caratterizzato da rispetto e fair play.​

