Al Hilal offre 140 milioni a Barella, ecco la risposta del calciatore dell’Inter

Negli ultimi mesi, il club saudita Al Hilal ha manifestato un forte interesse per Nicolò Barella, centrocampista di punta dell’Inter e della Nazionale italiana.

Dopo un primo approccio durante la sessione invernale di calciomercato, culminato in un’offerta da 18 milioni di euro annui, rifiutata dal giocatore, l’Al Hilal ha rilanciato con una proposta ancora più allettante.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club saudita sarebbe pronto a offrire a Barella un contratto quadriennale da 35 milioni di euro netti a stagione, per un totale di 140 milioni di euro. ​

L’obiettivo dell’Al Hilal è quello di rafforzare la propria rosa in vista del Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti a partire dal 15 giugno 2025. La presenza di un giocatore del calibro di Barella rappresenterebbe un significativo valore aggiunto per affrontare al meglio la competizione. ​

Nonostante l’entità dell’offerta, che lo renderebbe il calciatore italiano più pagato della storia, superando il precedente record di Graziano Pellè in Cina, Barella ha ribadito la sua volontà di proseguire la carriera all’Inter. Il centrocampista ha recentemente rinnovato il suo contratto con il club nerazzurro fino al 2029, con uno stipendio annuo di 6,5 milioni di euro, attestandosi come il calciatore italiano più pagato della Serie A. ​

La decisione di Barella di declinare l’offerta dell’Al Hilal sottolinea il suo forte legame con l’Inter e la determinazione nel perseguire ulteriori successi con la maglia nerazzurra. Il vice-capitano dell’Inter è considerato un elemento imprescindibile nello scacchiere tattico della squadra e la sua permanenza rappresenta una notizia positiva per i tifosi e per l’ambiente interista. ​

La situazione di Barella

L’Al Hilal, noto per la sua capacità di attrarre talenti internazionali con offerte economiche significative, potrebbe continuare a monitorare la situazione di Barella, ma al momento il giocatore sembra fermamente intenzionato a restare a Milano. Questa scelta evidenzia non solo l’attaccamento di Barella all’Inter, ma anche la sua ambizione di competere ai massimi livelli nel calcio europeo, contribuendo ai successi del club sia in ambito nazionale che internazionale. ​

Nicolò Barella è un centrocampista italiano classe 1997, nato a Cagliari e cresciuto nelle giovanili della squadra sarda. Dopo essersi affermato con il Cagliari, nel 2019 è passato all’Inter, diventando rapidamente un pilastro del centrocampo nerazzurro. Con i suoi 175 cm di altezza, è un giocatore dinamico, dotato di grande visione di gioco, resistenza e tecnica. Ha vinto lo Scudetto con l’Inter nel 2021 e l’Europeo con l’Italia nello stesso anno. Barella è noto per la sua grinta, la capacità di recupero palla e gli inserimenti offensivi, caratteristiche che lo rendono uno dei migliori centrocampisti d’Europa.

In conclusione, nonostante le lusinghiere offerte provenienti dall’Arabia Saudita, Nicolò Barella ha scelto di continuare il suo percorso professionale all’Inter, consolidando il suo ruolo di leader all’interno della squadra e puntando a nuovi traguardi con la maglia nerazzurra.