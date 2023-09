Real Madrid: scelto l’allenatore del 2024, è un altro italiano

Il Real Madrid è ormai noto che chiuderà questa stagione in corso i rapporti con Carlo Ancelotti. Infatti, salvo clamorose sorprese, uno dei migliori allenatori della storia non rinnoverà e dirà addio per fare posto ad un nuovo tecnico.

Ci sono tante voci di calciomercato che riguardano l’attuale situazione del Real Madrid che potrebbe cambiare da un momento all’altro. Perché pare che sia stato individuato in un altro italiano il prossimo manager.

L’idea di Florentino Perez è quella di andare ad investire su un giovane allenatore emergente che si sta già dimostrando all’altezza di avere una grande occasione per il proprio futuro e dare qualcosa di importante alla piazza di Madrid.

Real Madrid: Ancelotti dice addio, nuovo allenatore

Per questo motivo alla fine di questa stagione senza un rinnovo di contratto sarà addio tra Ancelotti e il Real Madrid con il club che è intenzionato ad andare a puntare su un altro allenatore per un nuovo progetto futuro da avviare con i giovani, il bel gioco e vincente soprattutto. Perché questa parola in una piazza come quella di Madrid, sponda Blancos, diventa d’obbligo.

Tante pressioni ci saranno per il prossimo allenatore del Real Madrid che arriverà al posto di Ancelotti, uno dei migliori tecnici della storia del calcio pronto a farsi da parte e passare il testimone ad un nuovo collega, che potrebbe essere anche lui italiano. Si tratta però di uno di quelli che ha una visione diversa di gioco e di gestione rispetto a Re Carlo.

Nuovo allenatore Real Madrid: De Zerbi l’occasione

Roberto De Zerbi potrebbe essere il prossimo candidato ad approdare al Real Madrid il prossimo anno per sostituire Ancelotti. Arrivano conferme dalla Spagna riguardo il forte interesse del presidente Perez per il tecnico italiano che sta facendo grandi cose al Brighton e ora è continuamente visionato dai Blancos.

Potrebbe arrivare quindi nel 2024 l’occasione della vita per De Zerbi con l’offerta del Real Madrid che avrà la panchina vacante dopo l’addio di Ancelotti. Può diventare lui il nuovo allenatore.

Real Madrid De Zerbi: c’è la clausola col Brighton

Difficile pensare che il Brighton possa mettere i bastoni tra le ruote a De Zerbi che con il club inglese ha un contratto molto lungo. Di sicuro però la società punterà ad incassare i circa 13 milioni di euro, la clausola rescissoria per liberare l’allenatore italiano. Già nei prossimi mesi possono esserci aggiornamenti importanti per il futuro di De Zerbi al Real Madrid.