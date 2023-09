Serie A: l’allenatore ammette l’esonero con la sconfitta

Brutto momento per il club di Serie A che dopo 6 giornate ancora non ha ottenuto una vittoria in questa nuova stagione e ora l’allenatore è a rischio esonero.

Ci sono aggiornamenti che riguardano il futuro del tecnico che potrebbe pagare una un licenziamento nelle prossime ore in base a come terminerà il risultato della prossima partita.

La società sta anche già valutando quelli che possono essere i nomi del sostituto, perché sembra che da un momento all’altro si possa definire l’addio del tecnico.

Serie A: esonero Sottil, l’Udinese lo tiene in bilico

In conferenza stampa, il giorno prima di Udinese Genoa, sono arrivate le parole di Andrea Sottil che ora è in seria difficoltà in vista di quello che può accadere da un momento all’altro. Lo stesso allenatore ha rivelato che questo è un periodo difficile e che potrebbero arrivare delle decisioni presto dal club:

“E’ vero che questa partita è molto importante, ma non è l’ultima spiaggia, siamo consapevoli tutti del nostro momento. Una squadra che ha cambiato parecchi elementi”.