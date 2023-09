Red carpet da sogno, Incardona lascia senza fiato

Anche Eleonora Incardona in grande spolvero al Festival del Cinema di Venezia, la modella e showgirl con un look da favola

E’ certamente un 2023 che sta regalando soddisfazioni a non finire ad Eleonora Incardona. La splendida ragusana classe 1991 era già un volto piuttosto noto, ma si sta consacrando come una delle presenze femminili di maggiore impatto nel mondo dello spettacolo.

L’avevamo conosciuta anni addietro come la cognata, per un periodo, di Diletta Leotta. Di tempo ne è trascorso, Eleonora di strada ne ha fatta, eccome. Diventando una influencer di riferimento, modella richiestissima, soubrette televisiva conosciutissima dagli amanti del calcio e presenza fissa anche ai principali avvenimenti mondani, sportivi e non.

Per la Incardona, il notevole riconoscimento, in primavera, di un ruolo ormai diventato centrale, con la nomina tra le madrine del Giro d’Italia. Per non parlare della presenza ripetuta ad altri eventi sportivi di grande importanza, come ad esempio la finale di Champions League a Istanbul, al seguito dell’Inter con tanto di presentazione nella fan zone nerazzurra.

Un vero e proprio momento magico che per lei non si ferma. Dopo aver fatto prevedibilmente strage di cuori e incetta di like in estate con i suoi scatti esplosivi, Eleonora, che nel frattempo è entrata a far parte (toh) della squadra di DAZN nell’area DAZN Bet, si è presentata in tutto il suo fascino al Festival del Cinema di Venezia, risaltando in un parterre certamente non banale.

Eleonora Incardona, una prima volta da incorniciare per lei e per i fan: abito pazzesco, dettagli da bollino rosso

Una prima volta nella sua carriera accolta con il sorriso, con grande entusiasmo e con classe seducente infinita. Il vestito con cui Eleonora è approdata sul red carpet ha suscitato applausi virtuali e non solo.

Vestito principesco scuro con una scollatura elegante ma prorompente e uno spacco di quelli che non possono lasciare indifferenti gli osservatori. Gambe da favola in bella vista, il post di Eleonora raccoglie like a più non posso. Un vero e proprio capolavoro, il fisico ancora abbronzato dopo l’estate aumenta l’effetto sensuale e irresistibile.

Eleonora è ormai lanciata verso la conquista delle vette più alte del web e non solo. Giunta a 900 mila followers su Instagram, appare ancora nel pieno di una ascesa che non si ferma più.