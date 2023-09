Inter-Milan, brutte notizie in vista del derby: un recupero e un infortunio

Se c’è una buona notizia, non lo è l’altra in vista dell’importante gara di San Siro tra Inter e Milan, nel derby di sabato alle 18.

È la situazione che riguarda uno dei due allenatori che, per la sfida di sabato a San Siro si trova sì con un recupero, ma con un altro infortunio legato alla Nazionale.

Perché negli impegni con la sua squadra, il calciatore è finito KO a causa di un infortunio e volendo giocare il suo primo derby di Milano, rischia di non farcela e finire out dai giochi mettendo nei guai il proprio allenatore, che potrebbe non averlo a disposizione.

Inter-Milan, infortunio dalla Nazionale: derby a rischio

Derby a rischio per uno dei nuovi acquisti della stagione che, in occasione del suo primo derby a San Siro, rischia di finire escluso dalle scelte a causa del problema fisico.

L’Inter ha chiesto alla sua Federazione di farlo rientrare subito, per evitare di non poterlo tenere sotto controllo in vista appunto del delicato match di sabato.

Ha voglia di poter contare su di lui, Simone Inzaghi, per la sfida tra Inter e Milan. Ma secondo quanto filtra in mattinata, Juan Cuadrado rischierebbe di saltare il derby di sabato, non potendo seguire la squadra neppure in panchina.

Notizie Inter, infortunio Cuadrado con la Colombia: le condizioni

A svelare le condizioni di Juan Cuadrado, sono i colleghi di Tuttosport, che hanno parlato di quella che è la situazione legata al suo infortunio. Per l’esterno colombiano, finito out con la sua Colombia, i nerazzurri vogliono portarlo subito a Milano per fargli sostenere gli esami strumentali, così da individuare l’entità del problema legato al suo infortunio.

Nella volontà di Inzaghi c’è quella di averlo a disposizione come arma in più per la ripresa, considerando che fino a questo momento Cuadrado all’Inter ha rappresentato un vero e proprio jolly per i nerazzurri, così come gli accadeva alla Juventus.

Ultime Inter, Cuadrado out dalle scelte: rientra Acerbi, la possibile formazione nel derby

Al contrario di quanto raccontato da Cuadrado che dunque potrebbe non essere a disposizione del suo primo derby assoluto a Milano, a rientrare dal suo infortunio potrebbe essere Francesco Acerbi. L’ex della sfida potrebbe ritrovare quantomeno un posto in panchina e, tra le probabili formazioni ci sono le ipotesi legate alla presenza di Darmian, de Vrij e Bastoni nei tre di difesa. A perdere il posto nel derby potrebbe essere Darmian, a favore di Pavard, nel ballottaggio che riguarda il posto da centro-destra per il cosiddetto “braccetto” di Inzaghi, proprio sulla fascia dove mancherebbe poi il colombiano, che potrebbe non sedersi in panchina.