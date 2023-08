Infortunio grave: tempi di recupero lunghi per l’attaccante

Una notizia ha scosso il pomeriggio dei tifosi, che leggendo il report dell’allenamento odierno sono venuti a conoscenza di quanto successo. Nulla di particolarmente grave, se non fosse che uno dei migliori giocatori della squadra ha subito un grave infortunio.

Sin da subito le sue condizioni hanno allarmato mister e staff medico, che nelle prossime ore sottoporrà sicuramente il ragazzo ad una serie di esami clinici per capire effettivamente l’entità del problema.

Al momento le sensazioni sono tutt’altro che positive, e l’impressione è che l’attaccante possa essere costretto a rimanere fermo ai box per tanto tempo prima di riuscire a recuperare completamente da questo infortunio.

Brutte notizie dall’allenamento: infortunio grave per l’attaccante

Brutte notizie arrivano dall’allenamento odierno della squadra. Stando a quanto lasciato trapelare dal centro sportivo, alla vigilia della sfida di campionato di domani, in uno scontro di gioco con un compagno l’attaccante si è fatto davvero molto male, arrivando addirittura a non riuscire a concludere la sessione lasciando prima il terreno di gioco.

Inizialmente si credeva che nulla di particolarmente grave potesse aver colpito il giocatore, ma dopo una prima, attenta, panoramica sul problema lo staff medico del club si è immediatamente reso conto della gravità dell’infortunio. Una notizia, questa, che gela il sangue non solo dei tifosi, consapevoli dell’importanza dell’attaccante in rosa, ma anche dello stesso mister, che a 24 ore dalla prossima sfida di campionato si vede costretto a dover valutare delle alternative tattiche e di formazione col quale andare a sostituire il giocatore. La questione però è un’altra, dato che l’allenatore dovrà cercare queste soluzioni anche per le successive giornate di campionato, dato che l’attaccante rischia di rimanere fermo ai box per tanto tempo.

Come anticipato e riportato oggi anche da Tuttoreggiana.com, le sensazioni sulla gravità dell’infortunio al ginocchio di Luca Vido non sono per niente positive. Si teme infatti un lungo stop per l’attaccante della Reggiana, andando a segno nella scorsa giornata di campionato contro il Como.

Reggiana, infortunio al ginocchio per Vido: le condizioni

Si credeva fosse un semplice scontro di gioco quello subito oggi da Luca Vido durante l’allenamento, ma invece il ginocchio dell’attaccante della Reggiana ne è uscito particolarmente malconcio. Le sensazioni in merito a quest’infortunio, come detto, sono tutt’altro che positive, e questa negatività molto probabilmente verrà confermata domani -o dopodomani- dai risultati delle diagnosi e dei test alle quali Vido si sottoporrà.

Ovviamente Nesta, insieme a tutti i tifosi della Reggiana, spera che alla fine per il suo giocatore possa essere stato solo un brutto incubo, ma al momento lo staff medico gli ha riferito che Vido non sarà disponibile né contro il Palermo e né nel derby contro il Parma, confermando la gravità della situazione.

Lungo stop per Vido: la Reggiana torna sul mercato?

Con il brutto infortunio rimedito da Vido oggi in allenamento, la Reggiana potrebbe decidere in questi ultimi giorni di calciomercato di tornare operativa per sostituire l’attaccante italiano e regalare a Sandro Nesta un’alternativa lì davanti per puntare ad una tranquilla salvezza in Serie B per questa stagione.