Napoli-Lazio: tegola per il tecnico, big match a rischio

Il prossimo weekend ha in programma il big match tra Napoli e Lazio. Il tecnico potrebbe perdere uno dei protagonisti.

Il campionato è pronto ad entrare nel vivo e in questa terza giornata c’è un big match molto interessante tra Napoli e Lazio. I partenopei hanno iniziato il proprio cammino con due vittorie mentre i biancocelesti sono a caccia ancora dei primi punti in questa Serie A.

Big match che per un giocatore è a forte rischio. Come riportato da calciomercato.com, le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni e il rischio è che il tecnico non possa contare su di lui per una sfida che si preannuncia fondamentale per entrambe le compagini.

Napoli-Lazio: un tecnico trema, big match a rischio

Napoli–Lazio non è mai una sfida come le altre considerando il ritorno in Campania di Sarri, ma anche dello stesso Immobile. In più in questa stagione bisogna mettere anche un inizio non affatto semplice dei biancocelesti. Due sconfitte contro Lecce e Genoa ed una dura contestazione da parte dei tifosi. Ora la partita del Maradona è un crocevia fondamentale, ma Sarri rischia di non farlo con una rosa completa considerando che un calciatore è a forte rischio e sarà valutato nei prossimi giorni.

Naturalmente stiamo parlando di Pedro. Lo spagnolo dovrebbe rientrare in gruppo nella giornata di mercoledì e questo potrebbe consentire a Sarri di averlo a disposizione per Napoli–Lazio. Ma la storia clinica dello spagnolo è conosciuta e per lui la presenza è a forte rischio. Un qualcosa che si risolverà nei prossimi giorni.

Sicuramente l’infortunio di Pedro è una tegola importante per la Lazio considerando che, almeno fino a questo momento, i nuovi acquisti non hanno reso al massimo. E per questo motivo la speranza è quella di un recupero dello spagnolo per consentire di avere un’arma in più in questa stagione.

Lazio: infortunio Pedro, i tempi di recupero

L’infortunio di Pedro, come detto, preoccupa un po’ per la sua storia clinica, ma la speranza è quella di vederlo in campo già contro il Napoli o, almeno, in panchina per poi utilizzarlo nella ripresa.

Sono in corso le valutazioni e le decisioni saranno prese dallo staff medico e da Sarri a ridosso della partita. Non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere delle certezze.