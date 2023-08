Cagliari, colpo grosso in attacco: Ranieri abbraccia un Big a zero

Il Cagliari tenta il colpaccio a fine mercato. Un big può raggiungere Ranieri ma solo ad una condizione importante.

La stagione del neopromosso Cagliari sembra iniziata con il piede giusto. La squadra riportata in Serie A da un vate del calcio italiano come Claudio Ranieri non ha demeritato affatto nelle prime uscite stagionali.

I sardi infatti hanno prima eliminato il Palermo in Coppa Italia, dimostrando di essere squadra combattiva e molto coriacea. Poi hanno debuttato in campionato con un pareggio significativo sul difficile campo del Torino. Insomma, una partenza assolutamente da applausi per i rossoblu.

Il mercato del Cagliari ha già portato anche qualche volto importante in squadra. Ranieri si è assicurato due suoi fedelissimi come Augello e Jankto, ma anche il romanista Shomurodov. Eppure dalla Sardegna Arena fanno sapere che manca ancora qualcosa in attacco per poter rendersi competitivi al massimo. Ecco perché sta circolando la voce di un colpaccio a costo zero nelle prossime ore.

Il Cagliari sonda il colpo Morelos per l’attacco: è ancora svincolato

Nella prima di campionato a Torino, il Cagliari ha praticamente giocato senza prima punta, con Ranieri che ha lanciato il giovane centrocampista offensivo Oristanio come ‘falso 9’ in attesa del ritorno in forma di Pavoletti e Lapadula.

Urge dunque un altro colpaccio in attacco che possa garantire gol ed esperienza. Il nome nuovo può essere sorprendente e clamoroso: il Cagliari starebbe pensando ad Alfredo Morelos, centravanti 27enne attualmente svincolato e dal gol facile.

Morelos è un attaccante dinamico e tecnico di nazionalità colombiana. Bandiera dei Glasgow Rangers, per cui ha giocato nelle ultime sei stagioni segnando caterve di reti, ha lasciato la Scozia per scadenza di contratto. L’idea di trovare però subito una nuova squadra internazionale non ha ancora avuto successo. Morelos è ancora in attesa dell’offerta giusta.

Il Cagliari potrebbe provarci in queste ore che mancano alla fine del mercato estivo. Il classe ’96 ex Rangers sarebbe anche tentato dallo sbarcare in Serie A, ma prima di tutto dovrà abbassare le pretese economiche. In Scozia Morelos guadagnava circa 4,5 milioni lordi a stagione, i sardi possono proporgli circa la metà.

Dunque se Morelos dovesse decidere di abbassare le richieste contrattuali potrebbe diventare novello sposo del Cagliari di Ranieri e debuttare in Serie A. Un colpo di valore internazionale che sicuramente farebbe piacere al club sardo ed alla piazza cagliaritana, che sogna un ritorno nel calcio che conta.