Svolta in panchina: scelto il nuovo allenatore

Dopo settimane di incertezza ed “inquietudine”, la tanto attesa svolta in panchina sembrerebbe essere finalmente arrivata.

Diversi sono i profili che la società ha valutato nel corso di questo periodo a cui affidare il nuovo corso della squadra, ma nessuno di questi aveva pienamente convinto dirigenza e piazza, la quale aveva praticamente perso anche le speranze. Quasi a sorpresa, però, qualcosa sembrerebbe essersi sbloccato, come confermato anche da quanto raccontato da alcune fonti molto vicine al club.

Stando a queste, infatti, la società avrebbe finalmente scelto il nuovo allenatore della prima squadra. Un nome mai nominato fino ad oggi, ma che alla fine potrebbe essere la decisione migliore considerata l’esperienza che potrebbe apportare ad un gruppo giovane che sogna in grande dopo un’estate difficile.

Scelto il nuovo allenatore: prossimi giorni decisivi

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in ogni categoria calcistica d”Europa e del mondo. Sono infatti già stati diversi gli esoneri e conseguenti cambi in panchina, in un inizio di stagione infuocato e che ha regalato già diverse sorprese scoppiettanti.

Spostandoci in Italia, le panchine di Serie A che ad oggi barcollando sono diverse, ma chi si sta prendendo la scena è una storica realtà italiana che quest’estate ha rischiato addirittura di scomparire. Salvatasi e conquistata la Serie D, la nuova proprietà è subito partita con ambizione andando alla ricerca dell’allenatore ideale al quale affidare questo nuovo corso della squadra. Nel corso di queste settimane tanti nomi importanti sono stati accostati alla panchina del club, ma alla fine la scelta della dirigenza sarebbe ricaduta su un profilo del quale non si era alla fine neanche accennato.

Stando infatti a quanto riportato da TMW, ad oggi il preferito della Reggina per la panchina è diventato Bruno Troncini, ex Fidelis Andria.

Nuovo allenatore Reggina, Troncini il preferito: contatti in corso

Il nome di Bruno Troncini ha decisamente preso quota dalle parti di Reggio Calabria per il ruolo di allenatore della nuova Reggina, rinominata ‘Fenice Granata‘. A conferma di questo, stando infatti a quanto riportato da TMW, proprio in questi giorni la dirigenza calabrese starebbe cercando di velocizzare i contatti con l’ex Fidelis Andria per provarlo a far sedere sulla propria panchina.

La Reggina vuole però prima capire quanto effettivamente Troncini sia disposto ad accettare l’incarico, perché se non ci fossero margini la Fenice Granata virerebbe immediatamente su altri allenatori, anche perché al momento non c’è tempo da perdere, considerato il fatto che c’è una stagione da dover preparare.

Reggina: le alternative a Troncini

Ad oggi Bruno Troncini è il preferito della Reggina per il ruolo di nuovo allenatore, ma qualora l’ex Fidelis Andria non dovesse accettare l’incarico, ecco che la dirigenza granata avrebbe in mente altre soluzioni per la panchina. Fra queste Pasquale Luiso ed Ivan Franceschini, profili che conosco molto bene la categoria.