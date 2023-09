Diletta Leotta è straripante: la scollatura lascia senza parole

Diletta Leotta lascia tutti senza parole con la sua scollatura: la giornalista è davvero straripante.

Apprezzatissimo volto di DAZN, Diletta Leotta è una delle giornaliste sportive più in voga del momento non solo per la sua professionalità, ma anche per il suo fascino che da subito ha conquistato moltissimi tifosi.

Nota anche a livello internazionale per la sua relazione con l’ex portiere del Liverpool Loris Karius, Diletta è diventata mamma lo scorso 16 agosto dando alla luce una femmina e la notizia ha ovviamente fatto il giro dei giornali di gossip. Sulla giornalista c’è sempre stata molta attenzione e tutti stanno ora aspettando il suo ritorno a DAZN per tornare ad ammirare la sua bellezza.

Un ritorno che avverrà in questo mese, considerato che Diletta ha deciso di prendersi solo pochi giorni di maternità per poter tornare subito a lavorare. Nell’attesa che possano tornare ad ammirarla (e venerarla) in diretta tv, i suoi fan devono accontentarsi del profilo Instagram e non è cosa da poco, considerato che via social Diletta pubblica spesso post capaci di mandarli in delirio.

E nel suo ultimo update, la giornalista ha deciso di lasciare tutti senza parole, esibendo una scollatura vertiginosa che l’ha resa straripante, scatenando tantissime reazioni in sole poche ore.

Diletta Leotta, compleanno rovente: scollatura esagerata ed i fan restano di sasso

Il 16 agosto resterà una data impressa nella memoria e nel cuore di Diletta Leotta non solo per aver dato alla luce la sua figlia e quella di Karius, ma anche perché in questa stessa data la giornalista compie gli anni. Lo scorso mese, la giornalista si è fatta il regalo più che bello che si possa avere nel giorno del suo trentaduesimo compleanno ed ha potuto festeggiare solo questo mese, come si può notare dal suo profilo Instagram.

Essendo in ospedale, infatti, Diletta è stata impossibilitata a festeggiare come si deve il suo compleanno e così ha rimandato la festa di un solo mese, la prima dopo aver formato finalmente la sua famiglia. Via social, la giornalista ha pubblicato le foto della festa, ma ciò che attirato gli sguardi è stato il suo outfit nero che ha messo in evidenza una scollatura davvero importante.

Nonostante il parto sia avvenuto nemmeno un mese fa, la Leotta è apparsa subito in grandissima forma e la scollatura nera evidenziata dal suo vestito ha lasciato tutti di sasso. Il post ha scatenato subito i fan che non hanno perso tempo a pigiare il tasto del “Mi Piace”, tanto che in nemmeno 24 ore sono stati quasi 300 mila i like registrati, mentre incalcolabili sono stati i commenti, con qualcuno che ha anche chiesto scherzosamente il motivo per il quale non è stato invitato a questa festa speciale.

Tra i commenti, spiccano in particolar modo quelli della compagna di Fedez Chiara Ferragni e di Baby K che hanno lasciato l’emoji dei cuori in segno di affetto e di auguri per la giornalista.