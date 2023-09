“Lukaku sgradevole”: non hanno ancora digerito il tradimento

L’arrivo di Lukaku a Roma ha portato anche ad alcune critiche nei confronti del centravanti belga. Il suo comportamento non è piaciuto

Non è stata di certo un’estate serena per Romelu Lukaku. Ad essere sotto esame è il flirt con la Juve, il rifiuto dell’Inter e la decisione last minute di riunirsi a Mourinho alla Roma. Un tourbillon di situazioni che hanno spinto addetti ai lavori e tifosi a un duro sfogo.

Sempre al centro delle polemiche Romelu Lukaku, accostato a molti club prima di sposare il progetto della Roma. Il centravanti belga è stato il fiore all’occhiello della campagna acquisti portata avanti dai Friedkin, che hanno accontentato José Mourinho, almeno sul numero 9. Eppure a giugno o luglio era completamente impossibile immaginare uno scenario del genere.

Lukaku era reduce dalla finale di Champions League persa con l’Inter contro il Manchester City (e un gol divorato a tu per tu con Ederson) e tutti avrebbero scommesso su una sua permanenza a Milano. Marotta e Ausilio avevano stanziato una cifra di circa 40 milioni di euro per accontentare il Chelsea e riportare definitivamente Big Rom ad Appiano Gentile. Qualcosa però è andato storto, i tempi si sono allungati e alla fine il ragazzo non rispondeva più al telefono.

Sotto c’era il corteggiamento della Juve di Giuntoli e l’idea di uno scambio con Vlahovic. Tutto fatto? Nemmeno per sogno, visto che i 40 milioni cash di contropartita, oltre al cartellino del belga, sembravano davvero troppi ai Blues. Affare saltato.

Lukaku, Walter Sabatini spara a zero: “Comportamento sgradevole, questione di etica”

Alla fine la Roma, con molta pazienza e dedizione, proprio sul filo di lana, ha piazzato il colpo, riportando Lukaku in Italia. Questo sua girovagare mediatico, dopo aver voltato le spalle all’Inter, non è piaciuto a tifosi (nerazzurri) e addetti ai lavori. Della vicenda ha parlato anche uno che di Roma se ne intende, ovvero Walter Sabatini.

L’ex direttore sportivo dei giallorossi, intervistato dai colleghi TvPlay.it, non ha usato mezzi termini per spiegare la situazione.

“La storia di Lukaku è stata sgradevole. C’era una squadra che lo ha reso felice ai tempi di Conte e che lo ha protetto. L’Inter ha sempre avuto un atteggiamento encomiabile con lui e quanto successo mi ha scandalizzato, è una questione di etica“.

Sabatini poi ha anche espresso un suo giudizio positivo sull’arrivo alla Roma del centravanti belga, ma ha sottolineato come Mourinho dovrà lavorare molto in settimana per consentire alla squadra di migliorare.