DAZN, con questa offerta si risparmia tantissimo: il prezzo è davvero invitante

Mentre prosegue la trattativa per i diritti tv per il nuovo bando, arriva una proposta conveniente per la prossima stagione.

Il destino della maggior parte dei club di serie A dipende dagli introiti derivanti dai diritti tv. Quello che sta per iniziare è l’ultimo anno del triennio 2021-2024, lasso temporale che ha visto investire DAZN circa 2,7 miliardi nella serie A, ossigeno puro per i 20 presidenti della massima serie. L’ultimo bando riguarda il periodo 2024-2029, per la prima volta si potrà chiudere un’intesa per cinque anni.

Tra la Lega di serie A – rappresentata da un’apposita commissione dove siedono, tra gli altri, Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis – e i tre broadcaster partecipanti, Dazn, Sky e Mediaset, le trattative vanno avanti da circa un mese.

Il 26 luglio è prevista un’altra assemblea di Lega, il limite ultimo è fissato al 2 agosto. Senza fumata bianca a Via Rosellini si procederà all’apertura delle sei buste con le offerte per la creazione di un proprio canale della Lega.

Proprio in attesa di capire cosa accadrà da giugno 2024 in poi, tutte le grandi piattaforme stanno lanciando le offerte per i nuovi e vecchi abbonati. Tra queste, in prima fila, registriamo il listino TIM. Una piacevole sorpresa.

TIM VISION: le offerte per serie A e Champions

Il campionato riprenderà nel weekend del 20 agosto. I tifosi potranno colmare la loro sete con le amichevoli di lusso, il resto attende di sapere quanto dovrà spendere per vedere le partite dal divano. Come ricorda anche onefootball.com, in serie A sette gare saranno ancora esclusiva di DAZN, le restanti tre in co-esclusiva DAZN-SKY.

Un passo verso gli utenti sembra averlo fatto la TIM, rivolgendosi a chi vorrà seguire sia la serie A, sia la Champions League. Ecco la proposta: il piano TimVision Calcio e Sport, composto dall’abbonamento a DAZN (con la Serie A) e Infinity+ (con la Champions League). Il tutto ad un prezzo più basso.

Entrando nello specifico, chi aderirà non pagherà nulla fino al 26 agosto 2023. Quindi, fino al 31 dicembre il canone sarà di 24,99 euro al mese, per salire a 29,99 euro al mese fino alla conclusione della stagione. Aderendo a TimVision Calcio e Sport, si avrà in comodato d’uso gratuito anche il decoder TimVision Box. Strumento che in pochi mesi consentirà la visione anche della Serie BKT e il meglio di Europa e Conference League.

Quanto si paga per attivare l’offerta? Si sborsa 19,99 euro, oppure 9,99 euro per i clienti già in possesso del TimVision Box. Chi dirà sì a questo piano TIM quindi accederà direttamente al piano DAZN Standard. Per chi volesse usufruire di due dispositivi insieme, collegandosi da due reti internet diverse, sarà necessario attivare l’opzione DAZN Plus al costo di 5 euro in più al mese.

L’accordo TIM-Infinity+

Come anticipato, TimVision Calcio e Sport include anche l’accesso a Infinity+, grazie al quale si potranno vedere 121 partite della Champions League. Rimanendo alla piattaforma TimVision, oltre alla produzione Mediaset degli ultimi 7 giorni, si potrà vedere gratuitamente anche di Discovery+. Non solo.

Per sei mesi saranno gratis anche i contenuti di Discovery+ Sport. Finito tale periodo, chi volesse mantenere il canale potrà farlo al prezzo al prezzo scontato di 3 euro al mese invece di 7,99. Chi non volesse mantenere l’abbonamento potrà disattivarlo a costo zero. Sei mesi gratis anche su Amazon Prime. Regalo questo che consentirà di vedere anche le gare di Champions in esclusiva su Prime Video.